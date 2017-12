Samsung onthult 2018-modellen van de Notebook 9

Hardware

Samsung gaat volgend jaar een verfrissing van zijn Notebook 9 productlijn uitbrengen. Er zullen drie nieuwe modellen uitgebracht worden, waarvan de meest interessante vermoedelijk de Notebook 9 Pen wordt. Maar Samsung heeft nog twee andere eveneens mooie modellen gepresenteerd.

Samsung wacht voor de verandering eens niet tot de CES volgende maand in Las Vegas plaatsvindt, maar presenteerde de laptops vandaag al.

De nieuwe Notebook 9 Pen

De Notebook 9 Pen is daarvan de interessantste en wordt voorzien van een achtste generatie Intel Core i7-processor. Maximaal beschikt de notebook over 16 gigabyte aan werkgeheugen en 512 gigabyte aan SSD-opslagcapaciteit. Het apparaat krijgt een 13,3-inch display dat ook als touchscreen dient en is voorzien van 1920 bij 1080 pixels.

Net als soortgelijke apparaten, kan ook bij dit Samsung-model het scherm op meerdere manieren gebruikt worden. Zo kan het helemaal naar achteren geklapt worden, waarmee de laptop ook echt als tablet gebruikt kan worden. Verder beschikt de 2-in-1 laptop over een ‘tentmodus’.

Met de ingangen is Samsung verder niet zuinig geweest: de Notebook 9 Pen heeft een HDMI-ingang, een USB-C ingang en een reguliere USB-ingang. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om een microSD-kaart in de laptop te stoppen. En Samsung heeft de 2-in-1 ook voorzien van een Windows Hello camera, waarmee het apparaat middels gezichtsherkenning te ontgrendelen is.

Reguliere Notebook 9-modellen

Samsung brengt verder een update naar de reguliere Notebook 9-modellen. Het gaat om laptops met 13,3-inch en 15-inch displays. De displays zijn in beide gevallen voorzien van 1920 bij 1080 pixels. Beiden worden geleverd met de achtste generatie Intel Core i7-processor, maximaal 16 gigabyte aan werkgeheugen en 1 terabyte aan SSD-opslagcapaciteit.

Samsung heeft beide laptops verder voorzien van twee USB 3.0-ingangen, een HDMI-ingang, microSD-opslag en een enkele USB-C ingang. De USB-C ingang van de 15-inch variant biedt overigens ook ondersteuning voor Thunderbolt 3 en Samsung heeft de extra ruimte op dit model gebruikt om er ook nog een USB 2.0-ingang in te bouwen.

Interessant is ook nog de “grootste en meest krachtige” batterij ooit, die volgens Samsung in de modellen ingebouwd wordt. De accu heeft een capaciteit van 75 watt en zou “altijd aan” moeten kunnen staan. Verder is er uiteraard ondersteuning voor snelladen.

Zowel de Samsung Notebook 9 Pen als de twee reguliere Notebook 9-modellen worden naar verwachting uitgebreider getoond bij de CES 2018.