T-Mobile Nederland neemt Tele2 over om beter te concurreren met VodafoneZiggo en KPN

Business

T-Mobile Nederland meldt dat het concurrent Tele2 overneemt. Hierdoor komt nummer vier van de markt, Tele2, in handen van nummer drie T-Mobile. Het gefuseerde bedrijf dat hieruit bestaat gaat onder de vlag van T-Mobile verder en moet het opnemen tegen marktleiders KPN en VodafoneZiggo.

Het nieuwe T-Mobile beschikt over schaalvoordelen, meer spectrum en meer financiële middelen. Zo ontstaat er een betere manier om de concurrentie aan te gaan met wat het machtsblok van KPN en VodafoneZiggo genoemd wordt. Volgens T-Mobile houden zij klanten in hun greep met bundels voor vast en mobiel, wat leidt tot hoge drempels om over te stappen en jaarlijkse verhoging van de prijzen voor vaste diensten.

Dankzij de overname zijn er nog drie telecombedrijven in Nederland met een eigen mobiel netwerk. Het netwerk van T-Mobile zal na de fusie immers gebruikt worden door klanten van Tele2. Eerder besloot de Nederlandse regering juist vier vergunning te verlenen voor het 4G-netwerk, waarbij Tele2 een licentie tegen een gereduceerd tarief kocht om de concurrentie met de grotere drie te bevorderen.

Details en verdere stappen

Voor de overname betaalt T-Mobile contanten en aandelen. Het bedrag dat Tele2 ontvangt komt uit op 190 miljoen euro. Daarbovenop komt een belang van 25 procent in het gefuseerde bedrijf. De overige aandelen gaan naar Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile. Wel moet er nog goedkeuring komen van de mededingingsautoriteiten. Naar verwachting wordt de transactie in de tweede helft van 2018 afgerond.

Eerder zei Deutsche Telekom nog open te staan voor een beursgang van zijn Nederlandse onderdeel. T-Mobile geeft nu aan dat de overname onderdeel is van de lange termijn investeringsvisie van Deutsche Telekom. Het heeft hoe dan ook wat weg van de eerder intentie van Deutsche Telekom om de Amerikaanse activiteiten te versterken. Daar werden onlangs gesprekken gevoerd met Sprint om eveneens een blok te vormen dat kan concurreren met de twee marktleiders, maar die gesprekken klapten.