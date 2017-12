Nokia sluit meerjarige patentdeal met Huawei

Business

Nokia heeft een meerjarige patentdeal met het Chinese Huawei gesloten. Daarmee heeft het bedrijf licentiedeals gesloten met alle grote smartphonemakers wereldwijd. Nokia krijgt dit kwartaal al omzet uit de deal en ontvangt ook een terugbetaling. Hoeveel geld er met de deal gemoeid gaat, is niet bekend gemaakt.

Dat meldt persbureau Reuters op basis van bericht van de twee bedrijven. Het is de laatste grote deal die Nokia moest sluiten om met alle grote smartphonefabrikanten afspraken te hebben. Het sloot de afgelopen maanden ook al deals met bedrijven als Apple, LG, Samsung Electronics en Xiaomi.

Nokia-patenten

Patenten van Nokia beslaan onder meer hardwarecomponenten in smartphones, manieren om de batterijduur van smartphones te verlengen en verbeteringen rond de radio-ontvangst. Meer dan negentig procent van de inkomsten van Nokia komen voort uit dit soort patenten en dan vooral rond netwerktechnologie.

“Dit is een significante deal, want Nokia heeft nu afspraken met alle grote smartphonefabrikanten,” zegt analist Mikael Rautanen van onderzoeksfirma Inderes. “De netwerkmarkt zal zwaar blijven, maar de groeiende waarde van deze patenten zal dat compenseren.”

Omzet

De omzet die Nokia krijgt uit de deal met Huawei zal niet zo groot zijn als die van de Apple-deal bijvoorbeeld. Uit die laatste deal haalt Nokia elk jaar rond de 250 miljoen euro. “De verwachting is dat men uit de Huawei-deal jaarlijks rond de 100 miljoen euro haalt,” aldus de analist. Tegelijk stelt hij te denken dat het inhaalbedrag veel hoger zal zijn.

Nokia was een decennium geleden nog ’s werelds grootste smartphonemaker. In 2014 trok het bedrijf zich terug van de markt. Vervolgens gaf het zijn merknaam in licentie aan HMD Global, dat al meerdere nieuwe smartphones onder de merknaam uitgaf.