Apple neemt startup voor appontwikkeling over

Apple heeft Canadese buddybuild overgenomen, dat een toolkit voor appontwikkeling biedt. Met de aankoop wil Apple meer tools beschikbaar maken voor de App Store-ontwikkelaars. Zo moet het makkelijker worden om apps voor iOS te maken.

Buddybuild schrijft over de acquisitie op zijn blog, terwijl Apple de overname tegenover Techcrunch bevestigt. Hoeveel er voor de startup betaald is, maken de bedrijven niet bekend. Buddybuild omschrijft zichzelf als een voortdurende integratie, voortdurende deployment en gebruikersfeedbackplatform voor appontwikkeling. In essentie biedt het bedrijf ontwikkelaars de mogelijkheid om een soepelere workflow te gebruiken voor het testen van apps.

Het team zal zich aansluiten bij de Xcode engineering groep van Apple om ontwikkeltools voor de iOS-community te maken. Hier worden tevens tools gemaakt voor macOS, watchOS en tvOS. In de aankondiging van buddybuild wordt echter alleen over iOS gesproken. Het is niet bekend wanneer de startup zich aansluit bij Xcode.

Door de overname zal buddybuild geen nieuwe klanten meer verwelkomen. Op 1 maart zal buddybuild bestaande Free Starter-plannen en de Android-activiteiten beëindigen. De diensten worden na de overname uitsluitend aangeboden voor Apple-apparaten. Wel blijft de startup zich in Vancouver vestigen, aangezien het bedrijf de stad als een warm bad voor ontwikkel- en engineertalent ziet. Anderzijds is buddybuild altijd trots geweest om Canadees te zijn.

Mogelijke effecten

Doordat Apple het eenvoudiger maakt om apps te testen, ontstaat er mogelijk een voordeel ten opzichte van concurrent Google. De opbrengsten uit apps zijn een belangrijke bron van inkomsten voor beide bedrijven. Volgens App Annie werd er in het derde kwartaal 17 miljard dollar opgehaald, waarvan Apple zo’n 11 miljard dollar voor rekening nam.

Apple neemt vaker kleinere bedrijven over. Zo kocht het bedrijf in 2014 TestFlight, eveneens een testdienst voor apps. Mogelijk dat er wellicht verandering komt in het overnemen van kleinere bedrijven. Gisteren werd namelijk bekend dat de kans vrij groot is dat Apple Netflix overneemt. Dit vanwege nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten, waardoor de 252 miljard dollar die Apple op de bank heeft staan zich in de VS moet bevinden. Zodoende moet er flink meer belasting betaald worden.