‘Grote kans dat Apple Netflix overneemt’

Apple is nu een paar jaar actief op de markt van muziekstreaming. Het bedrijf probeert ondertussen ook een deuk te slaan in de markt van films en series. Zo steekt het de komende tijd meer dan 1 miljard dollar in de productie van eigen content. Maar het platform daarvoor is nog niet echt goed uitgebouwd. Om die reden schijnt een overname het beste te zijn. Analisten stellen dat er een kans van veertig procent is dat Apple daarom streamingdienst Netflix over zal nemen.

Dat stellen analisten Jim Suva en Asiya Merchant van de Amerikaanse Citi-bank. Zij schrijven volgens Business Insider dat, nu de Amerikaanse President Donald Trump zijn nieuwe belastingwetten door het congres gekregen heeft, de kans dat Apple Netflix overneemt veertig procent is.

Nieuwe wetgeving

Apple heeft zo’n 252 miljard dollar op de bank staan, maar veel daarvan verkeert niet in de Verenigde Staten. Om een grote overname als die van Netflix te kunnen doen, heeft het bedrijf dat geld wel nodig. Maar de regelgeving maakte dat als dit soort bedragen terug naar de Verenigde Staten gehaald werden, daar flink wat belasting over betaald moest worden. Donald Trump heeft daar verandering in gebracht.

Om die reden stellen Suva en Merchant dat Apple waarschijnlijk op korte termijn een grote overname zal doen. De meest waarschijnlijke overnamekandidaat is volgens hen Netflix, waarbij Apple relatief weinig geld hoeft te betalen, maar waarmee het wel veel geld kan verdienen.

“Het bedrijf heeft teveel cash – bijna 250 miljard dollar – en dat bedrag groeit jaarlijks met 50 miljard dollar. Dat is een goed probleem om te hebben,” aldus Suva en Merchant. “Historisch gezien heeft Apple altijd vermeden om geld terug te halen naar de Verenigde Staten om hoge belastingen te vermijden. Deze belastinghervorming maakt het voor Apple mogelijk het geld nuttig in te zetten. Met meer dan 90 procent van zijn geld in het buitenland, geeft de 10 procent belasting die het voor repatriëring daarvan zou moeten betalen, Apple zo’n 220 miljard dollar om overnames mee te doen.”

Waarom Netflix

Netflix is volgens de analisten de belangrijkste overnamekandidaat. Apple zou zo’n 60 miljard dollar moeten betalen denken zij en daarmee krijgt het bedrijf een groot videoplatform in handen. Wereldwijd zijn er meer dan honderd miljoen huishoudens die elke maand minstens 10 dollar betalen voor een abonnement.

Voor Apple is dit een interessante extra inkomstenbron. Het bedrijf maakt daarom originele content. Zo komt er een serie met hoofdrollen voor actrices Jennifer Aniston en Reese Witherspoon. Apple heeft verder in de loop van oktober twee studiobazen van Sony Pictures in dienst genomen en een deal gesloten met Steven Spielberg. Zij moeten originele content voor het bedrijf produceren.