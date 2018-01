Twee nieuwe Lenovo ThinkVision-monitoren onthuld

Hardware

Lenovo heeft twee nieuwe ThinkVision-monitoren onthuld. Het gaat om de X24 en P32u, die behoren tot de CES aankondigingen van Lenovo. Het eerste model kent een 23,8-inch scherm, terwijl de P32u beschikt over een 32-inch scherm.

De ThinkVision X24 kent een In-Plane Switching (IPS)-scherm. Lenovo heeft er veel aan gedaan om de monitor erg dun te maken, wat resulteert in een dikte van vier millimeter. De randen komen uit op 1,1 mm, waardoor er erg veel scherm is. Dit model heeft een resolutie van 1920×1080, een maximale helderheid van 300 cd/m2 en 96 procent sRGB kleurengamma. De X24 biedt connectiviteitsmogelijkheden als HDMI 1.4 en DisplayPort 1.2. Lenovo kiest voor een brede kijkhoek.

De ThinkVision P32u kent eveneens een IPS-display, met een 3840×2160 resolutie. Ook hier zien we een maximale helderheid van 300 cd/m2. De Adobe RGB kleurengamma ligt op 99,5 procent. Bij dit model vinden we twee HDMI 2.0-aansluitingen, een DisplayPort 1.2 een twee Thunderbolt 3-poorten. Er is ondersteuning voor daisy chaining. De grijs-naar-grijsresponsetijd komt uit op 6ms. Een flexibele standaard moet voor het gebruikscomfort zorgen. Verder geeft Lenovo aan dat het om een bijna randloze monitor gaat.

Beide monitoren zullen in het eerste kwartaal van 21018 verschijnen. Voor de ThinkVision x24 geldt een verschijningsdatum van januari. De ThinkVision P32u zal in maart uitkomen. Voor het eerste model geldt in de Verenigde Staten een prijs van 249 dollar. De P32u kost in de VS 1349 dollar.

Andere CES plannen

Lenovo heeft ook al een aantal andere producten voor de CES getoond. Op de beurs, die volgende week van start gaat, zullen tevens ThinkPad-laptops, een docking station en de Lenovo Tablet 10 te zien zijn. Wat betreft de ThinkPads kunnen we twee modellen uit de ThinkPad X Series, drie uitvoeringen in de ThinkPad T Series en vier modellen uit de ThinkPad L Series verwachten. Het bedrijf zal de ThinkPad Ultra Docking Station tonen, die voor de meeste ThinkPad-laptops geschikt is.