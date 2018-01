HP onthult hybride Envy x2 met Intel-processor

Hardware

HP heeft tijdens CES aangekondigd met een andere uitvoering van de hybride laptop Envy x2 te komen. In december werd nog een model met een Qualcomm Snapdragon-chip gepresenteerd, maar nu kiest het merk niet voor een mobiele SoC. In plaats daarvan beschikt de laptop over een zevende generatie Intel Cor Y-processor, eventueel aangevuld met LTE-connectiviteit.

Het bedrijf geeft aan dat deze uitvoering van de Envy x2 gebouwd is voor productiviteit. Naast de processor betekent dit tot 256 GB PCle SSD storage. Multitasken moet mogelijk zijn door het maximale 8 GB LPDDR3-geheugen. De gebruiker kan eventueel kiezen voor een LTE-Advanced support optie met Intel XMM LTE-modems. HP belooft een batterijduur tot 17 uur, die in 90 minuten 90 procent opgeladen kan worden. Er wordt gebruikgemaakt van Windows 10 Home, terwijl we aan de achterkant een 13 MP camera vinden en aan de voorkant een 5 MP camera.

Verdere optimalisatie voor bewerking en multitasken zal er zijn door een verstelbare standaard om het apparaat te transformeren in laptop-, lees- en tablet modus. Het toetsenbord met achtergrondverlichting heeft een toetshoogte van 1,3 mm, zodat er getypt kan worden in elke lichtomstandigheid. Door de Windows Ink-pen moet een natuurlijke teken- en schrijfervaring ontstaan.

Verdere details

HP ziet verder de dikte, het gewicht en de duurzaamheid als belangrijke onderdelen van de Envy x2. De ventilatorloze CNC-bewerkte aluminium tablet is 7,9 mm en weegt 0,76 kg. Dat is iets forser dan de uitvoering met Qualcomm-chip, die 698 gram weegt en op zijn dikste punt 8,9 mm is. Er wordt gekozen voor een 12,3-inch diagonaal aanraakgevoelig WUXGA + display met Corning Gorilla Glass. Dat laatste moet verhoogde duurzaamheid en krasbestendigheid realiseren.

Het is niet bekend hoeveel de Envy x2 met Intel-processor zal kosten. HP hoopt de hybride laptop in de lente uit te brengen.