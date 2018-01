Samsung begint productie 8-Gigabyte HBM2 DRAM

Hardware

Samsung is begonnen met de massaproductie van zijn tweede generatie 8-gigabyte High Bandwidth Memory-2 (HBM2). Deze oplossing draagt de naam Aquabolt en realiseert per pin een overdrachtssnelheid van 2,4 gigabits-per-second (Gbps). Hiermee wil Samsung de markt van supercomputers en grafische kaarten vooruit brengen.

Door de snelheid van 2,4 Gbps realiseert het bedrijf ten opzichte van de eerste generatie 8GB HBM2 een prestatieverbetering van bijna 50 procent per package. De nieuwste DRAM kan 307 GB data per seconde verwerken. Met vier Aquabolt-packages is een systeem in staat om per seconde 1,2 terabyte aan data te verwerken.

Om de verbetering te realiseren kwam Samsung met nieuwe technologieën voor het Through Silicon Via (TSV)-design en de temperatuurverwerking. Een enkele 8 GB HBM2 package bestaat uit acht zogeheten 8 Gb HBM2 dies, die met elkaar verbonden zijn door gebruik te maken van meer dan 5000 TSV’s per die. In sommige gevallen leveren zoveel TSV’s problemen op, maar volgens Samsung is dat bij zijn DRAM niet het geval.

Het aantal thermal bumps tussen de HBM2 dies is ook toegenomen, waardoor de warmte tussen iedere package beter te beheersen is. Aan de onderkant vinden we een beschermlaag die de DRAM fysiek sterker maakt.

Doel

Samsung geeft aan dat het om een product voor de premium DRAM-markt gaat. Naast supercomputers en het verwerken van grafisch taken richt het product zich ook op oplossingen voor kunstmatige intelligentie. Het starten van de productie moet dan ook zorgen voor genoeg voorraad voor de volgende generatie systemen.

De chipactiviteiten zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Samsung. De operationele winst komt in 2017 naar verwachting uit op 53,6 biljoen won, wat bijna het dubbele van vorig jaar betekent. Toch kan het bedrijf wellicht een terugval verwachten. Onlangs was er namelijk het gerucht dat Qualcomm van plan is de chipproductie te verplaatsen naar TSMC. Qualcomm is één van de grootste klanten van Samsung.