‘IBM breidt grote reorganisatie voor’

IBM zal in 2018 grote veranderingen doorvoeren in zijn personeelsbestand. Het bedrijf is namelijk van plan om ongeveer 10.000 Global Technology Services-banen te schrappen, een onderdeel van het voornemen om een derde van de 100.000 medewerkers een nieuwe baan aan te bieden. Werknemers die besluiten IBM te verlaten zullen niet vervangen worden. Dat meldt The Register op basis van ingewijden. Bain & Company gaat Big Blue helpen met de reorganisatie.

De website bemachtigde tevens een intern document bedoeld voor bestuurders. Daaruit blijkt hoe het serviceleveringsmodel zal veranderen. Bij de afdeling SD&T (service delivery and technology) mag 30 procent van het personeel een nieuwe baan verwachten. Er zouden zelfs 10.100 posities komen te vervallen, waarvan 1700 zich in de Verenigde Staten bevinden en 8400 in andere markten.

Een IBM-medewerker laat aan The Register weten dat het bedrijf geen idee heeft wat het aan moet met de mensen die getroffen worden. Volgens deze werknemer begrijpt IBM weinig van de vaardigheden van het personeel en hoe nieuwe rollen ingevuld moeten worden. Een andere werknemer noemt het vreselijk dat IBM een groep Bain-consultants achter zich heeft staan. Het irriteert hem dat er miljoenen naar deze consultants gaan, waarmee de banen van meerdere werknemers behouden kunnen worden.

Verwachtingen

Het is niet precies bekend waarom IBM van plan is om een dergelijke reorganisatie door te voeren. In oktober kwam Big Blue namelijk nog met kwartaalcijfers die voor het eerst in bijna zes jaar rooskleurig waren. De intensievere focus op technologieën zoals de cloud en security-oplossingen doet het bedrijf goed. Naast de groei in verkopen werden ook de verwachtingen van analytici overtroffen. Het resulteerde in een omzet van 19,2 miljard dollar.

Tegenover CNBC wilde het bedrijf niet reageren op de berichtgeving. De resultaten over het afgelopen kwartaal kunnen we rond 18 januari verwachten. Wellicht dat er dan meer duidelijkheid ontstaat over de plannen voor het huidige jaar. Het is goed mogelijk dat Big Blue vooruitblikt op de activiteiten voor 2018, aangezien het boekjaar namelijk wordt afgesloten.