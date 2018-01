‘Uitgaven aan IT stijgen dit jaar naar 3,7 biljoen dollar’

Business

De wereldwijde uitgaven van IT zullen in 2018 flink groeien ten opzichte van een jaar geleden. Volgens marktanalist Gartner zal er maar liefst 3,7 biljoen dollar uitgegeven worden aan IT, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2017. Tegelijk merkt het onderzoeksbureau wel op dat de uiteindelijke uitgaven tegen kunnen vallen.

De bestedingen van bedrijven aan IT hangen volgens Gartner vooral af van een aantal zaken die zich in 2018 afspelen. Denk aan de Brexit, maar ook aan problemen met munteenheden en aan de politieke omstandigheden wereldwijd. Tegelijk denkt het onderzoeksbureau dat, wat de situatie ook wordt, er nog altijd flink in IT geïnvesteerd zal worden omdat daar het voornaamste groeimiddel lijkt te liggen voor bedrijven.

Communicatie, communicatie, communicatie

Gartner onderscheidt een vijftal categorieën als het aankomt op de uitgaven van bedrijven in IT. Dat zijn de categorieën communicatiediensten, IT-diensten, apparaten, zakelijke software en datacenters. De grootste categorie blijft die van communicatiediensten, al ligt daar allang niet meer de grootste groei.

De grootste groei ligt komend jaar bij de uitgaven aan zakelijke software, waar 9,5 procent meer geld heen zal gaan volgens Gartner. Andere grote groeisectoren zijn die van apparaten (+5,6 procent) en IT-diensten (5,5%). Tegelijk betekent dat niet dat er geen groei ligt op het gebied van communicatiediensten, want volgens het onderzoeksbureau zal daar 2,4 procent meer aan uitgegeven worden dit jaar.