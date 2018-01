Google Cloud opent dit jaar vijf nieuwe regio’s

Services

Google heeft zijn plannen om dit jaar verder uit te breiden bekendgemaakt. Er zullen in 2018 vijf nieuwe regio’s bij komen, terwijl drie onderzeekabels binnen twee jaar moeten werken. Zo wil het bedrijf zijn cloudnetwerk verder verspreiden en de strijd met de concurrentie verstevigen.

Nederland en Montreal zijn de eerste twee regio’s die het bedrijf in 2018 opent. Beide locaties staan gepland voor het eerste kwartaal. Eerder gingen we er nog vanuit dat de Nederlandse Google Cloud Platform (GCP)-regio op 9 januari live zou gaan. Na Nederland en Montrreal zijn Los Angeles, Finland en Hong Kong aan de beurt. Google belooft om in de toekomst met nog meer locaties te komen.

Onderzeekabels

Ook de kabels behoren tot de toekomstplannen van het bedrijf. Eentje daarvan wordt Curie genoemd, die Chili zal verbinden met Los Angeles. Dit maakt Google het eerste niet-telecombedrijf dat beschikt over een eigen intercontinentale kabel. Onderzeekabels zijn momenteel goed voor het verzorgen van internetverkeer. Meer dan 90 procent van het wereldwijde dataverkeer wordt door de kabels gedekt.

Ook de kabel Havfrue moet in 2019 openen, die de Verenigde Staten verbindt met Denemarken en Ierland. De zogeheten Hong Kong-Guam Cable zal de belangrijkste communicatieknooppunten in Azië met elkaar verbinden. Gezamenlijk moeten de investeringen het netwerk van Google verbeteren, die volgens het bedrijf zelf goed is voor 25 procent van het internetverkeer.

Verdere plannen

Om de kabels te realiseren werkt Google samen met onder andere TE SubCom en NEC Corp. Google heeft directe investeringen in elf kabels, waaronder kabels die gepland staan of gebouwd worden. Verder geeft het bedrijf aan dat er de afgelopen drie jaar 30 miljard dollar (25 miljard euro) geïnvesteerd is in zijn infrastructuur. Het openen van nieuwe datacenters en onderzeekabels laat zien dat Google voorlopig nog niet klaar is, concludeert het bedrijf.