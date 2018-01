Microsoft maakt 15-inch versie Surface Pro 2 in maart beschikbaar

Hardware

Vanaf 5 maart kan in Nederland eindelijk de 15-inch variant van de Microsoft Surface Book 2 besteld worden. Per 6 april beginnen de eerste leveringen. Nederland is niet het enige land waar de convertible eindelijk beschikbaar wordt gemaakt; hij komt naar nog veertien andere landen.

Microsoft onthulde vorig jaar oktober twee versies van de Surface Book 2. Het ging om een 13,5-inch en een 15-inch variant. Die eerste werd in december vorig jaar al geïntroduceerd op de Nederlandse markt, maar over de grotere en krachtigere versie hoorden we niets. Tot vandaag dus, want nu weten we dat het apparaat binnen een paar maanden in de winkel ligt.

Dit is de Surface Book 2

De Surface Book 2 is voorzien van een achtste generatie Intel-processor. De 15-inch laptop is enkel te koop met een i7-processor en daarmee een zeer high-end apparaat. De laptop kan tot 4.3 TFLOPS halen. Het apparaat zou volgens Microsoft de eerste in zijn categorie zijn die dat soort vermogen heeft.

Het werkgeheugen van de 15-inch variant bedraagt standaard 16 gigabyte. Verder kan er gekozen worden uit drie varianten wat betreft de opslagcapaciteit: een SSD van 256 GB, 512 GB of 1 TB. Het display van de laptop heeft overigens een resolutie van 3.250 bij 2.160 pixels en het geheel zou tot zeventien uur mee moeten gaan op een volgeladen batterij.

Afgezien daarvan heeft de Surface Book 2 nog ondersteuning voor de Surface Pen. Die kent 4.096 drukpunten en kan daarmee behoorlijk wat subtiele bewegingen onderscheiden. Verder heeft Microsoft ook flink wat ingangen ingebouwd: twee usb-a-poorten, een usb-c-poort, een SD-kaartlezer, hoofdtelefooningang en een Surface-laadpoort. De laptop weegt 1,91 kilogram.

Voor de 256GB-variant betaal je 2.799 euro. De 512GB-versie kost 3.299 euro en de 1TB-variant gaat voor 3.799 euro over de toonbank. De 13-inch versie is beschikbaar vanaf 1.749 euro.