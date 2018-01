Ericsson komt met 5G Radio Dot, voor indoor-connectiviteit bij 5G-toepassingen

Networking

Ericsson laat aan Techzine weten over de introductie van de 5G Radio Dot. Het gaat om een kleine, mobiele radio om te voldoen aan de vereisten voor indoor mobiele breedband prestaties bij 5G. Er moet een boost gegeven worden aan de mobiele breedbanddekking binnenshuis.

Het bedrijf acht de oplossing noodzakelijk omdat het mobiele dataverkeer toeneemt en er één miljard 5G-abonnementen tegen het eind van 2023 verwacht worden. Mobiele aanbieders moeten daarom voldoen aan de vraag van consumenten en bedrijven, zoals 8K videostreaming en augmented reality. Hierbij is dekking binnenshuis cruciaal, aangezien die niet geboden zou kunnen worden door radiotechnieken van buiten het huis. Moderne bouwmaterialen kunnen tevens radiosignalen van buitenaf blokkeren.

Ericsson belooft dat het installeren van de 5G Radio Dot de helft minder tijd in beslag neemt in vergelijking met andere oplossingen voor in het huis. De small cell-oplossing is te implementeren naast 4G-oplossingen terwijl dezelfde bekabelingsinfrastructuur, netwerkarchitectuur en dot-locaties gebruikt worden. Er is ondersteuning voor de nieuwe 5G mid-band (3-6 GHz), met snelheden tot 2 Gbps.

Door de omvang moet 5G Radio Dot een eenvoudige upgrade zijn voor bestaande Radio Dot System-installaties. Dergelijke systemen worden al ingezet voor toepassingen binnen gebouwen in grote gebieden, zoals winkelcentra’s, ziekenhuizen en vliegvelden. De nieuwe mobiele radio zal uiteindelijk ook industriële toepassingen kennen, waaronder connected fabrieken en connected mijnen. De 5G Radio Dot zal eind 2018 getest worden. Een commerciële beschikbaarheid moet in 2019 volgen.

Activiteiten rondom 5G

Ericsson is de afgelopen periode meermaals in het nieuws wegens de activiteiten rondom 5G. Zo maakte het bedrijf eind 2017 nog bekend dat het proeven gaat uitvoeren met de 5G New Radio-standaard. Even later zagen we dat Ericsson 370 miljoen dollar ophaalde voor onderzoek naar 5G. Ook zal dit bedrag uitgegeven worden aan onderzoek naar Internet of Things (IoT). Bij het bedrijf heerst er de overtuiging dat in 2020 de brede uitrol van 5G plaatsvindt.