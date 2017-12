Ericsson organiseert eerste proeven met 5G NR-standaard

Networking

Op de hielen van de aankondiging van 5G New Radio (5G NR) standaarden, heeft Ericsson vandaag bekendgemaakt dat het daarmee een interoperabiliteitsproef gaat uitvoeren. Daarbij doet men proeven in meerdere landen om te zien of de prototypes ook echt werken.

De proeven vonden plaats in samenwerking met telecomaanbieders uit verschillende landen. Zo namen het Australische Telstra, de Amerikaanse partijen T-Mobile, Verizon, Sprint en AT&T, het Japanse NTT DoCoMo, het Koreaanse SK Telecom en de Europese partijen Vodafone en Orange deel. Ook was er een losse plaats voor Qualcomm, dat als chipfabrikant een belangrijke plek heeft in de uitrol van 5G-compatibele apparaten.

Eerste demonstraties

De eerste demonstraties vonden plaats in het laboratorium van Ericsson in Kista, Zweden en in het onderzoekslaboratorium van Qualcomm in New Jersey. De twee bedrijven maakten gebruik van de 3,6GHz mmWave en 28GHz spectrumfrequenties. Daarvoor werd technologie van Ericsson, dat 5G-basisstations maakt, gecombineerd met die de 5G NR UE-prototypes van Qualcomm.

De demonstraties dienden om te controleren of de technieken van verschillende fabrikanten gezamenlijk werken of niet. “Deze mijlpaal steunt op jaren van onderzoek en ontwikkeling van 5G-technologie,” laat Fredrik Jejdling van Ericsson weten. “Door nauw samen te werken met onze belangrijkste partners en ons wereldwijde aanbod te verfijnen, verzekeren we onze klanten en hun klanten van een standaardtechnologie die voor iedereen bruikbaar is.”

Nieuwe standaarden

Gisteren werden de eerste 5G-standaarden goedgekeurd door de 3GPP. Dat had afgelopen zomer besloten om de uitrol van 5G te versnellen. De eerste afspraken die gisteren gemaakt werden zijn daar cruciaal voor. Direct na de goedkeuring van de nieuwe standaarden kondigden fabrikanten wereldwijd aan te beginnen met de ontwikkeling van 5G NR-producten en grootschalige proeven.

De proef van Ericsson, de verschillende telecomaanbieders en Qualcomm is daar een van. De gedachte achter al deze experimenten is het bouwen van een werkend 5G-systeem dat over heel de wereld snel toegepast kan worden. Op die manier kunnen fabrikanten en aanbieders de toenemende vraag naar snel en stabiel internet en de almaar groter wordende belasting van bestaande netwerken beter aan.