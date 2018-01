AWS en AT&T brengen samen IoT-oplossingen uit

Business

AT&T laat aan Techzine weten de samenwerking met Amazon Web Services (AWS) op het gebied van Internet of Things (IoT) uit te breiden. Hierdoor komt een reeks IoT-oplossingen uit om bedrijven slagvaardiger te maken in de steeds meer data-gestuurde wereld. De zakelijke klanten moeten op eenvoudige wijze de oplossingen in kunnen zetten, zodat de bedrijfsprocessen verbeteren en wereldwijd grote aantallen apparaten te beheren zijn.

Eén van de producten die voortkomt uit de samenwerking is de LTE-M Button. Het mobiele Amerikaanse LTE-M-Netwerk van AT&T ondersteunt deze oplossing, die gebruikmaakt van de AWS IoT 1-Click-service. Handelingen zoals het bestellen van kantoorartikelen of indienen van serviceverzoeken worden op deze manier een kwestie van één druk op de knop. Met de LTE-M Button zijn processen en workflows eenvoudig te integreren met AWS IoT, AWS Lambda, Amazon DynamoDB, Amazon Simple Notification Service en meer.

Andere oplossingen

Ook werkt AT&T samen met G+D Mobile Security aan een oplossing die de verbinding tussen een apparaat en de cloud beveiligt, door gebruik van AWS-certificaten die bij de productie op SIM’s worden opgeslagen. Sleutels voor communicatie met de AWS-cloud worden gebruikt voor encryptie van datasessies tussen het apparaat en AWS-diensten. Fabrikanten kunnen de sleutels en identiteitsgegevens tevens gebruiken voor authenticatie bij toegang tot AWS IoT. Beheren en updaten op afstand is mogelijk. De partijen ontwikkelden de oplossing om de apparaten zonder, of met minimale hardware of logistieke aanpassingen mogelijk te maken.

Anderzijds laat de telecomprovider weten over de IoT OBDII Kit die AWS-klanten toegang geeft tot het Asset Management Operations Center (AMOC) van AT&T. Met AMOC kunnen voertuigen, apparaten en andere bedrijfsmiddelen via AWS gemonitord worden. IoT OBDII en AMOC zijn beschikbaar via de IoT Appstore van AT&T. De partijen hopen de LTE-M-Button vanaf begin 2018 op dezelfde manier aan te bieden. AT&T heeft het streven om de SIM-certificaten binnenkort uit te brengen.