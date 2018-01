Sharp begint dit kwartaal met massaproductie OLED-panelen voor smartphones

Mobile

Sharp zal de massaproductie van OLED-panelen voor smartphones in het eerste kwartaal van 2018 van start laten gaan. Vervolgens is het de bedoeling om in juni of juli een nieuwe smartphone met eigen OLED-scherm uit te brengen. Dat maakte Dai Jeng-wu, CEO van Sharp, bekend tijdens een persconferentie.

De levering gaat Sharp afstellen op de productlanceringen van zijn klanten. Apple lijkt daarbij een aannemelijke optie. Sharp valt tegenwoordig onder Foxconn, dat meerdere componenten aan Apple levert. Momenteel levert vooral Samsung OLED-panelen voor de iPhone X.

Sharp zou het eerste Japanse bedrijf zijn om OLED-displays voor smartphones te maken. Ook LG Display maakt dergelijke panelen, onder meer voor de Pixel 2. Dit bedrijf richt zicht echter voornamelijk op de televisiemarkt. Daardoor is Samsung momenteel de dominante speler op de markt voor kleine OLED-panelen.

Verwachtingen

Eerder was er nog het gerucht dat LG de 6,5-inch OLED-displays voor de volgende iPhone gaat produceren. Anonieme bronnen van The Korean Herald beweerden destijds dat LG verwacht 15 miljoen tot 16 miljoen OLED-panelen aan Apple te leveren. Daarbij denkt men aan twee iPhones met OLED-scherm in 2018: een 5,8-inch model en een 6,5-inch model. Wellicht leveren er dus meerdere partijen panelen aan Apple.

Door OLED-technologie krijgen we ten opzichte van LCD-displays te maken met helderder beeld en levendigere kleuren. De schermen zijn duurder om te produceren, waardoor de smartphone waarschijnlijk duurder wordt. De iPhone X kost momenteel bijvoorbeeld minimaal 1160 euro. Bovendien kunnen pixels na verloop van tijd doffer worden.