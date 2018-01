Patch voor Google Cast lost crashen wifi-netwerk op

Security

Google heeft een patch uitgebracht voor de functie Google Cast, zo blijkt uit de supportpagina. Door een fout in de software kon het netwerk namelijk overspoeld worden met data. Op deze manier viel de wifi-verbinding en router weg, iets wat Google uiteraard zo snel mogelijk op wil lossen.

Het bedrijf is donderdag dan ook begonnen met de uitrol van de update, wat via Google Play gebeurt. Echt heel veel details omschrijft de supportpagina niet. Er wordt aangegeven dat personen met een Android-telefoon en een Chromecast-apparaat (zoals een Chromecast of Google Home Device) op hetzelfde wifi-netwerk tegen het probleem aan kunnen lopen. De specifieke impact op het netwerk verschilt per router.

Maandag schreef Techzine over de problemen door Google Cast. Normaliter controleren Google-apps elke 20 seconden of er nog een actieve verbinding is, maar de fout in de software verzond 100.000 aanvragen tegelijk. Dit zorgde voor overbelasting van het netwerk en in sommige gevallen voor het wegvallen van wifi.

Eerder raadde Google daarom aan om Mediabediening voor Cast-apparaten uit te schakelen. Het ging toen om een tijdelijke oplossing, door de nieuwe update moet het probleem opgelost worden.

Het was niet helemaal duidelijk welke routers last ondervonden van de crash. TP-Link erkende later dat de Archer C1200 problemen ondervond en adviseert daarom de update te installeren. Op het internet zagen we ook dat de Linksys WRT3200ACM, WRT32X en de Synology RT1900 AC te maken hebben met het probleem.