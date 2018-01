LG wil ook met opvouwbare smartphone komen

Mobile

Je kent ze vast nog wel van vroeger: flip phones. Die lijken nu weer helemaal terug van weggeweest. Naast ZTE, lijkt nu ook fabrikant LG aan boord van de opvouwbare (lees: dichtklapbare) smartphonewagen te springen. Het bedrijf heeft patent aangevraagd op het design van zo’n telefoon.

Bij de World Intellectual Property Organization is een patentaanvraag binnen gekomen van LG. Dat omschrijf het apparaat als een “mobiele telefoon met een flexibel scherm dat opgevouwen kan worden.” Het is wellicht de meest efficiënte omschrijving van een opvouwbare smartphone die we tot nu toe hebben zien voorbijkomen.

Smalle en lange telefoon

Uit de patentaanvraag, die overigens ontdekt werd door GSM Info, blijkt dat LG een lange en smalle telefoon wil maken. Het apparaat ziet er behoorlijk compact uit, met een groot scherm en een camera die in een hoek geplaatst is. Als je hem uitvouwt, lijkt de telefoon geen naad in het midden te hebben, zoals dat bijvoorbeeld bij de ZTE Axom M wel het geval is.

Interessant is dat als je het apparaat dichtklapt, je nog een deel van het scherm ziet. Op dat deel kunnen dan notificaties en de tijd weergegeven worden. Dat is een mooie toevoeging, die de telefoon van ZTE ontbeert. Wanneer LG eventueel met zijn smartphone komt is nog niet zeker. Het kan goed nog een lange tijd duren.

Apple en Samsung

LG is bij lange na niet de enige fabrikant die werkt aan opvouwbare telefoontoestellen. Ook Samsung en Apple doen dat. Zo patenteerde Apple eind vorig jaar nog een opvouwbaar apparaat en werkt Samsung er hard aan om begin volgend jaar zijn Galaxy X op de markt te brengen.

Het is op dit moment wel nog wachten op de fabrikant die als eerste ook echt een daadwerkelijk op te vouwen toestel uitbrengt. Het apparaat van ZTE bestaat uit twee losse schermen met een naad in het midden. Het is technologisch veel ingewikkelder en eigenlijk ook veel interessanter om een opvouwbare smartphone uit te brengen die ook daadwerkelijk over een opvouwbaar scherm beschikt. Anders is het niets naders dan een flip phone van vroeger. En of we die nog willen?