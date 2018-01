Amazon overweegt nog 20 steden voor peperdure tweede hoofdkwartier

Business

Webgigant Amazon is van plan om een nieuw hoofdkwartier te bouwen in de Verenigde Staten. Het heeft nu een lijst vrijgegeven met twintig steden waar dat gebouw mogelijk komt te liggen. De verwachting is dat het bedrijf bijna vijf miljard dollar in het gebouw steekt.

Afgelopen september vroeg Amazon aan steden om een voorstel in te dienen voor een locatie van zijn tweede hoofdkwartier. Er kwamen volgens financieel persbureau Bloomberg maar liefst 238 voorstellen binnen van grote en kleine steden. Vooral veel kleine steden hoopten de miljardeninvestering aan te trekken, evenals de mogelijkheid om 50.000 extra banen te creëren de komende tien tot vijftien jaar.

Maar dat wordt ‘m niet

Jammer genoeg voor die steden, zal dat vermoedelijk niet gaan gebeuren. Uit de shortlist die Amazon heeft vrijgegeven, blijkt dat het vooral grote steden overweegt. Denk aan Los Angeles, New York City, Nashville, Austin, Miami en Boston. Ook het Canadese Toronto mag meedoen in de top twintig. De komende maanden zal Amazon gesprekken voeren met de steden die overgebleven zijn.

Amazon gaf zelf te kennen dat het te veel aanbiedingen had gekregen om serieuze gesprekken met iedereen te voeren. Daarom heeft het nu een shortlist opgesteld. De hoop van Amerikaanse president Donald Trump zal zijn dat Amazon voor een Amerikaanse stad kiest. Dan zou het bedrijf voldoen aan diens oproep aan Amerikaanse bedrijven om voor meer banen te zorgen en meer geld te investeren in de nationale economie.

“Van 238 naar 20 terug zakken was erg moeilijk – alle voorstellen waren een toonbeeld van enthousiasme en creativiteit,” aldus Holly Sullivan van Amazon Public Policy. “Door dit proces hebben we geleerd over de vele nieuwe gemeenschappen in Noord-Amerika, die we zullen overwegen als locaties voor toekomstige investeringen in infrastructuur en werkgelegenheid.”

Hieronder de steden die overwogen worden, op alfabetische volgorde.

Los Angeles Denver Dallas Austin Chicago Indianapolis Nashville Toronto Pittsburgh Columbus Northern Virginia Raleigh Atlanta Miami Newark Boston New York Philadelphia Montgomery Co., MD Washington

Eerder al gaf Apple gehoor aan de oproep van Trump. Dat bedrijf steekt de komende jaren 350 miljard dollar in de Amerikaanse economie en bouwt onder meer een compleet nieuwe campus.