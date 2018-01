Apple bouwt nieuwe Amerikaanse campus en betaalt extra belasting

Business

Apple gaat een nieuwe campus openen de komende jaren. Dat maakt onderdeel uit van een vijfjarig investeringsplan ter waarde van dertig miljard dollar. De Amerikaanse technologiereus betaalt daarnaast nog eens 38 miljard dollar aan belastingen over buitenlands geld. Door de extra investering zal Apple voor 20.000 nieuwe banen zorgen.

Dat staat in een persbericht van het bedrijf. Dat speelt daarmee in op de groeiende kritiek die het krijgt op zijn buitenlandse bestedingen. Zo leverde president Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne continue kritiek op Apple voor de productiefabrieken die het in Azië heeft.

Geen verandering

Apple is niet van plan om zijn beleid ten aanzien van de productiefaciliteiten te veranderen. Economisch gezien is dat niet de meest handige keuze voor het bedrijf. Maar dat wil niet zeggen dat het geen andere mogelijkheden ziet om uit te breiden in de Verenigde Staten en dat doet het nu dus door een nieuwe campus te openen.

De afgelopen tijd legt Apple daarnaast steeds meer nadruk op de impact die het heeft op de Amerikaanse economie. Het bedrijf probeert de aandacht te verleggen naar de Amerikaanse leveranciers, maar ook ontwikkelaars van software voor de App Store. Zij krijgen allemaal tientallen miljarden van het bedrijf.

Maar dat is niet het enige. Apple denkt dat het de komende vijf jaar zo’n 350 miljard dollar uit zal geven in de Verenigde Staten. Hoeveel van dat bedrag ook echt nieuw is, of afkomstig uit zijn buitenlandse assets, is niet zeker. Apple heeft buiten de Verenigde Staten 250 miljard dollar gestald en zal een deel daarvan terug ‘naar huis’ halen.

Apple zorgt overigens al voor twee miljoen banen in de Verenigde Staten. De 20.000 die daarbij komen zijn voor de productie van producten en het draaiende houden van datacenters. Apple gaat daarnaast meer nadruk leggen op klantenservice, wat het zal doen in de nieuwe campus.