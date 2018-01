Google opent nieuw AI-onderzoekscentrum in Parijs

Business

Google’s CEO Sundar Pichai heeft gisteren aangekondigd dat het bedrijf zijn activiteiten in Europa uit zal breiden. Het bedrijf opent om die reden een nieuw onderzoekscentrum in Frankrijk, waar specifiek gewerkt gaat worden aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.

Het nieuwe AI-onderzoekscentrum wordt in Parijs geopend, waar zich enkele van de beste universiteiten wereldwijd bevinden als het aankomt op onderzoeksgebieden als wiskunde, engineering en technologie. De stad wordt daarmee steeds meer een echt centrum voor AI-onderzoek, want om soortgelijke redenen opende Facebook in 2015 een eigen AI-onderzoekscentrum.

Open-source code

Sundar Pinchai kon nog niet precies vertellen hoe het onderzoekscentrum er precies uit komt te zien. Wel vertelde hij dat het bedrijf er onderzoek zal doen naar de toepassing van AI op een aantal verschillende gebieden.

“Ons nieuwe onderzoeksteam zal nauw samenwerken met de AI-onderzoeksgemeenschap in Frankrijk en kijken naar problemen op gebieden als gezondheidszorg, wetenschap, kunst en het milieu. Ze zullen hun onderzoek publiceren en de code die ze produceren open-source houden, zodat iedereen hun inzichten kan gebruiken om op een eigen manier problemen op te lossen.”

Google Hubs en groter kantoor

In hetzelfde bericht schrijft Pinchai dat er vier lokale Google Hubs geopend worden, verspreid over heel Frankrijk. Het zijn gebouwen vanuit waar lokale partners van de digitale sector zullen werken aan het verbeteren van online vaardigheden en digitale ‘geletterdheid’.

Afgezien daarvan zal Google zijn kantoor in Frankrijk nog uitbreiden. Het personeel in het land wordt met vijftig procent uitgebreid, waardoor er uiteindelijk meer dan duizend Google-medewerkers moeten kunnen werken. De kantoren worden met zesduizend vierkante meter uitgebreid, via gebouwen die aan de reeds bestaande kantoren gekoppeld moeten worden.