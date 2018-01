Google maakt Chrome 64 met veel verbeteringen voor ontwikkelaars beschikbaar

Apps & Software

Google heeft vandaag Chrome 64 voor Windows, Mac en Linux gelanceerd. Er zijn een hele reeks toevoegingen gedaan, waaronder een pop-up blocker. De nieuwste versie van de browser is te downloaden via de ingebouwde silent updater van Chrome, of door google.com/chrome te bezoeken.

Met meer dan 1 miljard gebruikers, is Chrome meer dan een browser. Je zou kunnen stellen dat het een belangrijk platform geworden is waar ontwikkelaars ook actief rekening mee moeten houden. Zodoende is het ook belangrijk om de nieuwe functies in het oog te houden en die zetten we hier op een rij.

Betere pop-up blocker

Google heeft allereerst zijn pop-up blocker verbeterd. Chrome 64 voorkomt nu dat sites waar eerder zogenaamd ‘fout’ gedrag bij geconstateerd is, nog nieuwe tabbladen of zelfs vensters kunnen openen. Daaronder vallen ook sites van derden die verborgen zijn onder afspeelknoppen of als transparante overlay op een site werken. Als je een site hebt, kan je kijken naar de Abusive Experiences Report in de Google Search Console om te zien of jouw site ook in deze categorie valt.

Chrome 64 brengt ook ondersteuning voor de Resize Observer API met zich mee. Dat maakt het makkelijker voor webapplicaties om veranderingen ten aanzien het formaat van elementen door te voeren. Zo kan een responsieve website CSS media-queries inzetten om responsieve componenten in te bouwen, zodat de site altijd een goed formaat heeft.

Google heeft verder nog wat andere zaken toegevoegd aan Chrome:

Ondersteuning voor import.meta binnen JavaScript-modules, zodat er meer metadata gebruikt kan worden.

Chrome 64 werkt nu op de V8 JavaScript engine, versie 6.4, waardoor deze sneller zou moeten werken en beter met het beschikbare geheugen omgaat.

Een optie om geluid op bepaalde sites helemaal uit te schakelen. Helemaal werken doet deze functie nog niet, autoplay staat op sommige sites dus nog gewoon aan.

Chrome ondersteunt nu het afspelen van HDR-video’s als Windows 10 zich in HDR-modus bevindt.

Er is verbeterde compatibiliteit met HTML Spec ingebouwd.

En nog een hele reeks andere verbeteringen, die je op de site van Google precies terug kan vinden. Zoals je zal merken, zijn de meeste nieuwe functies gericht op ontwikkelaars.