Aerohive komt met 802.11ax access points voor enterprise

Aerohive Networks kondigt de AP630, AP650 en AP650X aan, waarmee het naar eigen zeggen als eerste met een reeks enterprise 802.11ax access points komt. De apparaten zijn volledig compatibel met bestaande wifi-apparaten. Het bedrijf wil de nieuwe modellen medio 2018 op de markt brengen.

Met de IEEE-standaard 802.11ax wil Aerohive een aantal hedendaagse uitdagingen die betrekking hebben op de prestaties aanpakken. Zo realiseert 802.11ax efficiëntieverbetering door vier keer meer doorvoer dan 802.11ac, terwijl ook de efficiëntie van de 2,4 GHz- en 5 GHz-banden in verschillende omgevingen moet verbeteren. Over het algemeen gaat men ervan uit dat 802.11ax in 2019 publiekelijk beschikbaar is, maar Aerohive zal dus wat sneller zijn.

Het bedrijf geeft aan dat de mensheid tegenwoordig verbonden wil zijn met werk, familie en vrienden vanuit welke plaats dan ook. Het liefst verloopt die connectie via wifi. Met 802.11ax moet wifi niet alleen sneller worden, maar ook slimmer. Zo zien we dat de batterijduur zal verbeteren. Access points kunnen aan de client namelijk doorgeven wanneer er in slaapmodus gegaan moet worden, wat energiebesparing oplevert.

Specifieke mogelijkheden

De AP630, AP650 en AP650X komen met een compact industrieel ontwerp, waardoor ze te plaatsen zijn in elk interieur. Met behulp van een beugel kunnen de access points aan een plafond bevestigd worden. Aerohive belooft dat het ophangen minder dan een minuut in beslag neemt, terwijl de access points binnen enkele seconden van het plafond te halen zijn.

Aerohive voorziet de AP650 en AP650X van zijn software-defined, dual-5 GHz radio’s met 802.3bz backhaul-connectiviteit. De AP650X moet tegen nog wat extremere temperaturen kunnen. Alle drie de access points komen met geïntegreerde BLE en USB connectiviteit voor verbeterde locatiegestuurde services en de mogelijkheid voor aanvullende wireless access points voor IoT en andere apparaten.

Voor de AP630 geldt een adviesprijs van 1199 dollar, al is een prijs in euro’s niet bekend. De AP650 en AP650X kosten 1399 dollar. Aerohive noemt geen specifieke releasedatum, maar geeft aan dat de access points medio 2018 verschijnen.