Microsoft maakt Azure-ondersteuning Standard stuk goedkoper

Microsoft heeft besloten om zijn Azure-ondersteuning Standard een stuk goedkoper te maken. In plaats van 252,99 euro per maand, kost het nu nog maar 84,33 euro per maand om de dienst te gebruiken. Daarmee ligt de prijs meer in lijn met het aanbod van AWS.

Microsoft kondigde de prijsverandering gisteren aan. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten Azure-klanten de ondersteuning direct aankopen via de site van Microsoft Azure. De goedkopere prijzen gelden overigens alleen voor het midden- en kleinbedrijf, dat een minimale afhankelijkheid van Microsoft Azure heeft.

Wat je krijgt

In ruil voor die 84,33 euro per maand, biedt Microsoft ondersteuning in negen talen: Duits. Engels, Frans, Italiaans, Japans. Koreaans, Portugees, Spaans en Traditioneel Chinees. Indien er problemen met Azure voorkomen, is er reactieve technische ondersteuning. Die is 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar.

Microsoft biedt daarbij onder meer de mogelijkheid om de ernst van problemen met Azure vast te stellen. Op die manier zou snel duidelijk moeten zijn hoe lang er nodig is om tot een goede oplossing te komen. De reactietijd ligt verder onder het uur en de maximale ernst op ‘A’. Problemen worden dus opgepakt als ze een ernstige impact op het bedrijf hebben.

Andere oplossing

Mocht je bedrijf niet in de categorie klein- en middenbedrijf vallen, dan is er nog de Professional Direct optie. Die is geschikt voor middelgrote tot grote bedrijven die substantieel gebruik maken van Azure. Die kost een stuk meer: 843,30 euro per maand.