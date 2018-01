Google komt met marktplaats voor cloud-based apps

Apps & Software

Google werkt aan een digitale marktplaats om bedrijven en organisaties cloud-based services aan te bieden. Deze stap is bedoeld om in te lopen op marktleiders als Amazon Web Services (AWS). Het zou de bedoeling zijn om het platform in de tweede helft van 2018 beschikbaar te maken via mobiele telecomproviders, zo weet Bloomberg.

Om de plannen te realiseren gaat Google samenwerken met MobileIron, een bedrijf dat cybersecurity- en managementtools voor mobiele apparaten biedt. De twee partijen ontwikkelen een marktplaats die de mogelijkheden van beide bedrijven combineert. Via dit platform kunnen klanten naast cloud services kopen ook de apps naar de werknemers brengen.

De nieuwe dienst maakt gebruik van Google’s bestaande Orbitera commerce platform en MobileIron’s app-distributie- en analytics tools. Google geeft aan dat gebruikers toegang krijgen tot een schaalbare, flexibele manier voor veilig beheer, levering en aanschaf van mobiele apps. Dit gebeurt via een geïntegreerd platform dat meerdere besturingssystemen en apparaten ondersteunt.

Op het platform vinden we diensten gericht op het klantensegment, data, voice- en third-party cloud services in een maandelijkse factuur, veilige toegang tot de cloud met geautoriseerde authenticatie en gebruiksanalyses. De huidige G Suite-services worden versterk met het aanbod. Gebruikers kunnen zodoende kiezen voor applicaties van derden.

Concurrentie

Concurrenten bieden vergelijkbare mogelijkheden. Zo lanceerde AWS een zelfde soort dienst in 2012, ook wel bekend als AWS Marketplace. Hiermee krijgen gebruikers toegang tot software van belangrijke partijen, zoals IBM, Microsoft, Canonical en CA.

De introductie van een digitale marktplaats is een stap om de concurrentie op AWS en Microsoft op te voeren. Google Cloud is actief bezig om terrein te winnen. Zo zagen we eerder dat gerespecteerd bestuurder Diane Bryant tot het bedrijf toe zal treden als Chief Operating Officer. Bryant werkte meer dan 25 jaar bij Intel, waar ze recentelijk nog verantwoordelijk was voor de datacenter-activiteiten.