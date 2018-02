Epson komt met nieuwe laserprojectoren voor vergader- en onderwijsruimten

Hardware

Epson kondigt een reeks nieuwe 3LCD-laserprojectoren aan die zijn ontworpen voor vergaderruimten, onderwijsinstellingen en bezoekersattracties. Het gaat om de EB-L615U, de EB-L610U, de EB-L610W, de EB-L510U en de EB-L400U. Deze zijn bedoeld ter vervanging van bestaande, op lampen gebaseerde projectoren voor situaties waarbij oplossingen van 4500 tot 6000 lumen zijn vereist.

Met het compact ontwerp wil Epson zich onderscheiden van andere producten met een vergelijkbare helderheid. Bij de EB-L615U, de EB-L610U en de EB-L610W gaat het om 6000 lumen, terwijl de helderheid bij de EB-L510U en de EB-L400U respectievelijk 5000 lumen en 4500 lumen bedraagt. Met de WUXGA-standaardresolutie zijn gedetailleerd grotere beelden weer te geven.

De reeks voorziet in een serie functiesets, van basic instapmodellen tot meer gespecialiseerde modellen die over verschillende functies beschikken. Zo moet er een model zijn dat past bij elk budget en elke specificaties. Door te kiezen voor laserprojecten in plaats van op lampen gebaseerde projectoren, moeten gebruikers van voordelen als grotere betrouwbaarheid en minder onderhoud profiteren.

De nieuwe laserprojectoren kunnen onder elke hoek gemonteerd worden en beschikken over meerdere aansluitmogelijkheden, met inbegrip van HDMI en HDBaseT. Bij de EB-L615U en de EB-L610 treffen we tevens screen mirroring aan. Daarnaast maakt de functie voor lens-shift zowel nieuwe installaties als vervanging van bestaande lampprojectoren eenvoudiger.

Beschikbaarheid

Epson zet in het persbericht de kenmerken van de EB-L615U, de EB-L610U, de EB-L610W, de EB-L510U en de EB-L400U in een tabel uiteen. Hieronder kun je die tabel bekijken. De laserprojectoren zullen vanaf juni beschikbaar zijn, al noemt het bedrijf geen specifieke datum. Ook een aanschafprijs is nog niet te vinden.