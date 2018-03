G Suite toont nu wie welke bestanden heeft ingezien

Google maakt het binnen de G Suite mogelijk voor zakelijke gebruikers om samen met anderen aan documenten te werken. Wat nog ontbrak in de functionaliteit, was de mogelijkheid om in te zien wie wanneer welk bestand bewerkt heeft. Die functie is er nu.

Dat meldt Google in een uitgebreide blog over de nieuwe functie. “Deze laat gebruikers met bewerkmogelijkheden bekijken wie de bestanden ingezien heeft, en wanneer ze dat hebben gedaan.” De functie is nu al beschikbaar voor administrators van de G Suite. Daarnaast kunnen eindgebruikers vanaf 21 maart het dashboard inzien.

Beter overzicht

Zo zou het mogelijk moeten zijn voor een gebruiker om te bekijken of een collega een bepaald bestand al bekeken heeft. Mocht dat al zo zijn, kan er ook een direct berichtje naar die collega gestuurd worden als er bijvoorbeeld wijzigingen doorgevoerd zijn. Op die manier zou samenwerken aan bestanden een stuk efficiënter moeten gaan.

Admins kunnen zelf bepalen wie de data mag inzien. “Als admin kan je bepalen of de gegevens inzichtelijk mogen zijn voor gebruikers binnen je organisatie.” Ook is het mogelijk om specifiek in te stellen welke personen dan de gegevens in kunnen zien. Mooi is dat er nu ook een overzicht is waaruit eenvoudig af te leiden is, of bepaalde gebruikers toegang hebben tot een bestand, ondanks dat ze dat eigenlijk niet horen te hebben.

G Suite admins kunnen de functie vanaf vandaag in het dashboard zien staan. Eindgebruikers vanaf 21 maart.