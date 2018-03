Kwantum suprematie nabij door Google doorbraak

Wordt de supercomputer overtroffen door iets nieuws? Volgens het Quantum AI Lab van Google hebben zij met de Bristlecone een 72-qubit-kwantumprocessor die al snel ‘kwantum suprematie’ zal kunnen bereiken.

Kwantumcomputers zijn enorm interessant omdat ze, als ze op een voldoende grote schaal kunnen worden gebouwd, snel problemen kunnen oplossen die niet door traditionele computers kunnen worden afgehandeld. Niet gek dat er dus allerlei kwantum computing projecten zijn. Het Quantum AI Lab van Google heeft volgens ZDnet.com nu een nieuwe 72-qubit-kwantumprocessor genaamd de Bristlecone die een klassieke supercomputer weet te overtreffen bij sommige problemen. Het idee is dat als een quantum processor kan werken met een laag genoeg foutenpercentage, het beter kan presteren dan een klassieke supercomputer op een welomschreven informaticaprobleem.

Kwantum suprematie betekent niet dat ineens alles over gaat stappen op A1. Het toont enkel aan dat de kwantumcomputer sneller een antwoord weet vinden op een moeilijk oplosbaar rekenprobleem dan een klassieke computer. Kwantum suprematie vormt een belangrijke mijlpaal naar kwantum computing. Hoewel onderzoekers nog geen kwantum suprematie hebben bereikt, denkt Google dat dit kan worden aangetoond met deze 49 qubits. “We zijn voorzichtig optimistisch dat kwantum suprematie kan worden bereikt met Bristlecone,” zei Julian Kelly, een onderzoeker aan het Quantum AI Lab.”Wij geloven dat de experimentele demonstratie van een kwantumprocessor die beter presteert dan een supercomputer een keerpunt zou zijn voor ons aandachtsgebied en een van onze belangrijkste doelstellingen blijft.”

De testen met de Bristlecone stemden het Google A1 Lab in ieder geval positief. “Wij geloven dat de Bristlecone een overtuigend proof-of-principle zou kunnen vormen voor het bouwen van kwantumcomputers op grotere schaal,” zei Kelly. Ondanks zijn enthousiaste woorden, voegde hij er nog wel aan toe dat het bedienen van een apparaat zoals Bristlecone harmonie vereist tussen allerlei technologie. “Van software en besturingselektronica tot de processor zelf,” aldus Kelly. “Om dit goed te laten werken, is zorgvuldige systeemengineering vereist over meerdere iteraties.”

Kwantumcomputers worden steeds vaker op allerlei manieren gebruikt in het bedrijfsleven. Zo werd vorig jaar bekend dat autofabrikant Volkswagen met Google gaat samenwerken om met behulp van kwantumcomputers slimmere auto’s maken en een betere infrastructuur realiseren.