Finse overheid neemt belang in Nokia

Het investeringsbedrijf van de Finse overheid, Solidium, heeft een belang van 3,3 procent in Nokia genomen. Naar schatting komt de investering uit op 844 miljoen euro. Door aandelen in belangrijke Finse bedrijven te kopen wil Solidium deze partijen ook Fins laten blijven.

Nokia vertegenwoordigt ongeveer 11 procent van de totale investeringen van Solidium, die gezamenlijk goed zijn voor 8,4 miljard euro. Door eerder dit jaar de investering in Telia te onteigenen is het mogelijk om nu in Nokia geld te steken. Naar eigen zeggen past het techbedrijf perfect bij het portfolio van Solidium. Vooral de sterke marktpositie in combinatie met de brede technologische expertise creëert kansen, legt CEO Antti Mäkinen uit.

Hij benadrukt dat Solidium een actievere rol vervult in alle bedrijven waarin het een belang heeft. Momenteel is het investeringsbedrijf echter niet op zoek naar een zetel in het bestuur van Nokia, al kan deze optie later wel overwogen worden. Mäkinen spreekt over een zeer belangrijk bedrijf voor het land.

Op dit moment bezit Solidium een minderheidsbelang in twaalf verschillende Finse bedrijven die beursgenoteerd zijn. Naast Nokia betekent dit ook Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto en Valme.

Focus Nokia

Meer dan tien jaar geleden was Nokia goed voor vier procent van het bruto nationaal product en 20 procent van de Finse export. Dit was echter in het tijdperk dat het merk zich nog bezighield met de verkoop van mobiele telefoons. Deze tak werd van de hand gedaan en inmiddels ligt de focus op de telecomnetwerkindustrie. Op dit gebied moet het bedrijf onder andere concurreren met het Zweedse Ericsson en het Chinese Huawei. De telefoons die vandaag de dag als Nokia op de markt verschijnen, zijn afkomstig van HMD global.