Google steekt half miljard in Nederlands datacenter

Google gaat 500 miljoen euro investeren in zijn datacenter in de Eemshaven in Groningen, zodat de locatie uitbreidt. Dit als gevolg van de groeiende vraag van consumenten en bedrijven. De techgigant laat aan RTV Noord weten over de uitbreidingsplannen.

De servers dienen als een opslagplek voor data van verschillende Google-diensten, zoals YouTube en Gmail. Sinds december 2016 is de locatie, qua grootte enkele voetbalvelden, geopend. Momenteel werken er in het datacenter 250 mensen. Waar het nieuwe geld precies in gaat zitten laat Google niet los. Volgens Google droegen sinds de bouwperiode tot nu 2200 mensen hun steentje bij aan het datacenter. Google leverde in deze periode een bijdrage van 800 miljoen aan het bruto binnenlands product.

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat, ziet dat de investering aantoont dat Groningen internationale techbedrijven veel te bieden heeft. Daarbij valt te denken aan hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-verbindingen. Daarnaast biedt Google ook veel, zoals werkgelegenheid, inkomsten voor lokale toeleveranciers, investeringen in natuurprojecten en een programmeer-programma voor de jeugd.

Uitbreiding

Eerder dit jaar opende de techgigant de eerste Google Cloud Platform-regio in Nederland. Door deze regio, ook wel europe-west, kunnen gebruiker productietaken uitvoeren en gegevens opslaan in de Eemshaven. Door data dichterbij huis op te slaan moet er niet alleen beter overeengekomen kunnen worden met plaatselijke wetten. Hierdoor versnelt namelijk ook de dataoverdracht.

Mogelijk is de combinatie van de verschillende toepassingen dus reden voor de investering. Steeds meer cloudproviders openen namelijk nieuwe datacenters om te kunnen voldoen aan de vraag. De markt voor cloud-computing zit momenteel behoorlijk in de lift.