WhatsApp-oprichter roept op tot verwijderen Facebook-account

Een van de medeoprichters van WhatsApp, Brian Acton, plaatste vandaag een bericht op Twitter waar Facebook-CEO Mark Zuckberberg vermoedelijk niet blij van zal worden. Hij roept mensen op hun Facebook-account te verwijderen.

“Het is tijd”, schrijft Acton op Twitter, gevolgd door #deletefacebook.

WhatsApp werd in februari 2014 voor zestien miljard dollar aan Facebook verkocht. Acton bleef toen aan, maar vertrok in september 2017 bij het bedrijf. Nu levert hij dus fikse kritiek op ’s werelds grootste sociale netwerk. Dat komt op een pijnlijk moment voor CEO Zuckerberg, want er is de afgelopen dagen fikse kritiek op Facebook.

Waar is Zuckerberg?

Een tijd geleden was er het verhaal dat Facebook misbruikt zou zijn om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Uiteraard ontkende CEO Zuckerberg die berichten, maar vorige week bleek dat toch anders gezeten te hebben. Het bedrijf Cambridge Analytica bleek de persoonlijke gegevens van vijftig miljoen Facebook-gebruikers verzameld te hebben en gebruikt te hebben om gericht campagne te voeren.

In verschillende landen, waaronder in het Verenigd Koninkrijk, zijn nu onderzoeken gelanceerd naar de praktijken van Cambridge Analytica, maar ook naar de rol van Facebook in het geheel. De vraag die centraal staat, is of het sociale netwerk wel genoeg doet om de privacy van zijn gebruikers te beschermen.

Sinds het nieuws rond Cambridge Analytica naar buiten kwam, is de waarde van Facebook met maar liefst vijftig miljard dollar gedaald en is Zuckerberg opmerkelijk afwezig. Vandaag was er een noodvergadering op het hoofdkantoor van Facebook om te kijken hoe hiermee omgegaan moet worden. Die werd niet voorgezeten door CEO Zuckerberg of COO Sheryl Sandberg, maar door een ondervoorzitter, Paul Grewel.

Forse kritiek

Acton is niet bepaald de eerste ex-medewerker van Facebook die kritiek levert op het bedrijf. Afgelopen herfst was er nog Chamath Palihapitiya, die ooit verantwoordelijk was voor de werving van nieuwe leden, die stelde dat Facebook het bindend weefsel van de maatschappij verbreekt. En dan is er voormalig voorzitter Sean Parker, die zich afvroeg of Facebook wel goed is voor de ontwikkeling van het kinderbrein.