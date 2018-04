Microsoft komt met nieuwe functies voor Office for Mac

Microsoft heeft een nieuwe Insider Slow update uitgebracht voor Office for Mac. Die bevat een aantal nieuwe functies, die interessant kunnen zijn voor zakelijke gebruikers. Het gaat om de previewversie voor de april-update voor Office 2016 for Mac.

In deze nieuwe versie, met nummer 16.12.180401, synchroniseert OneDrive documenten die in de cloud geopend zijn. Verder is er eenvoudig toegang tot AutoSave, samenwerkingsfuncties en nog meer. Hieronder zetten we de nieuwe functies die eraan zitten te komen op een rij:

Visuele impact : Het is mogelijk om Scalable Vector Graphics (SVGs) in documenten, werkmappen, presentaties en e-mails toe te voegen. Ook kan je ze direct bewerken. Dat allemaal om communicatie wat meer visueel – en interessanter – te maken.

: Het is mogelijk om Scalable Vector Graphics (SVGs) in documenten, werkmappen, presentaties en e-mails toe te voegen. Ook kan je ze direct bewerken. Dat allemaal om communicatie wat meer visueel – en interessanter – te maken. Beter werkbare kalender : Aan de Outlook-kalender is een aantal functionaliteiten toegevoegd. Nu is het mogelijk om op een afspraak te klikken en alle bijbehorende details in te zien. Zo kan je zien wie er allemaal uitgenodigd zijn, maar ook je reactie geven of veranderen, en je aanmelden voor een vergadering.

: Aan de Outlook-kalender is een aantal functionaliteiten toegevoegd. Nu is het mogelijk om op een afspraak te klikken en alle bijbehorende details in te zien. Zo kan je zien wie er allemaal uitgenodigd zijn, maar ook je reactie geven of veranderen, en je aanmelden voor een vergadering. Makkelijker scannen van zoekresultaten: Heb je ooit gezocht op een woord of naam binnen Outlook? Vast wel, en dan weet je waarschijnlijk ook dat Outlook de zoekterm niet extra benadrukte in de resultaten. Daar brengt men ook verandering in, want voortaan gebeurt dat wel, zodat je sneller je zoekopdracht kunt bekijken op relevante resultaten.

De update is al beschikbaar voor gebruikers binnen het Insider-programma. Als het goed is rolt Microsoft de functies later deze maand nog breder uit.