Google lijkt te werken aan Chromebook met 4K-scherm

Chromebooks zijn momenteel vooral relatief goedkope apparaten. Google brengt zelf echter de Pixelbook uit en dat is een high-end apparaat. Het 12,3-inch lcd-scherm beschikt over een resolutie van 2.400 bij 1.600 pixels. Maar dat lijkt niet genoeg te zijn voor de technologiereus.

De broncode van Chromium OS heeft volgens XDA Developers een interessante update gekregen. Daar wordt gerefereerd naar een machine met de codenaam “Atlas”, en een schermresolutie van 3.840 bij 2.160 pixels. Het bestand waarin dat genoemd wordt, heeft boards.yaml en noemt de verschillende hardware-configuraties die ondersteund worden door Chromium OS. Zo blijkt de Pixelbook de codenaam ‘Eve’ te hebben en de Samsung Chromebook Plus 2-in-1 de naam ‘Kevin’.

Wat we over Atlas weten

Net als de Pixelbook, lijkt de Atlas ook geen SD-kaartingang te hebben. Volgens een Reddit-gebruiker met de naam -nbsp- wordt er in de broncode ook een toetsenbord, touchpad en touchscreen genoemd. Een laptop met 4K-scherm is vooral interessant voor gamers en professionals, maar een Chromebook is gewoonlijk juist niet interessant voor die mensen.

Het lijkt er echter op dat Google daar verandering in wil brengen. Een 4K-scherm past immers juist wel bij deze professionals. Mooi is overigens ook de implicatie van deze resolutie; de beeldverhouding wordt 16:9. Dat is een stuk breder dan het huidige scherm van de Pixelbook, dat een verhouding van 3:2 heeft.

Wellicht dat Google daar dan ook meer mee gaat doen tijdens de Google I/O, als het naar verwachting nieuwe hardware en software onthult. De conferentie vindt plaats van 8 mei tot en met 11 mei.