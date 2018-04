Dataschandaal Facebook trof 2,7 miljoen Europeanen

Facebook heeft de Europese Commissie ervan verwittigd dat het dataschandaal rond Cambridge Analytica 2,7 miljoen EU-burgers trof. Het is niet zeker uit welke landen de getroffenen komen, het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg heeft namelijk enkel een top tien met de zwaarst getroffen landen gepubliceerd.

In die top tien wordt enkel het Verenigd Koninkrijk als Europees land genoemd, met 1,08 miljoen getroffen gebruikers. Dat houdt in dat er nog anderhalf miljoen andere EU-burgers zijn wiens data ook gebruikt is. “Facebook heeft vandaag bevestigd dat tot 2,7 miljoen Europeanen of, om preciezer te zijn, mensen binnen de EU, getroffen zijn door Cambridge Analytica. De brief legt ook uit welke stappen Facebook sindsdien genomen heeft,” aldus een woordvoerder van de Europese Commissie tegenover Reuters.

Miljoenen getroffenen

Gisteren gaf Facebook toe dat bijna 87 miljoen gebruikers hun persoonlijke informatie gedeeld hadden met Cambridge Analytica. Het bedrijf had een quiz-app op Facebook geplaatst, die door zo’n 270.000 mensen gedownload werd en uiteindelijk via die weg vele miljoenen meer weten te controleren.

De Europese Commissie laat nu weten dat het Facebook verzocht heeft om meer details. Daarmee komt er nog veel meer druk te staan op de firma, die de afgelopen tien dagen bijna honderd miljard dollar minder waard werd door het schandaal rond Cambridge Analytica. Het zet ook extra druk op Mark Zuckerberg, de CEO van het sociale netwerk, die juist druk bezig was met het bouwen van een serieus imago.

Presidentscampagne

Zuckerberg wilde zichzelf naar het schijnt neerzetten als een boy wonder dat zichzelf wist om te vormen tot een serieus CEO van een miljardenbedrijf. Tegelijk leek hij al te werken aan een campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen en verschenen er de afgelopen maanden veel beelden van hem met beroemde politici op Facebook.

Die plannen lijken nu wat bemoeilijkt te worden door dit schandaal en de manier waarop Zuckerberg ermee omgaat. Zijn eerste reactie liet dagen op zich wachten en dat had grote invloed op de beurskoers van het bedrijf.