Fors hogere IT-uitgaven verwacht in 2018

Wereldwijd wordt er dit jaar nog 3,7 biljoen dollar uitgegeven aan IT. Dat is 6,2 procent mee dan een jaar ervoor. Sterker nog, het is de hoogst voorspelde jaarlijkse groei sinds 2007. De groei wordt vooral gemerkt als het aankomt op de verkoop van zakelijke software, maar ook IT-diensten blijven het goed doen.

Dat meldt onderzoeksbureau Gartner in zijn jaarlijkse voorspelling. Het grootste risico als het aankomt op de juistheid hiervan, is de volatiliteit van de dollar. Het bureau voorziet een instabiele munt in 2018 en 2019, mede door politieke problemen, de hernieuwde gesprekken over de North American Free Trade Agreement en het “potentieel voor handelsoorlogen”. Dat zijn allemaal factoren die de IT-economie drastisch kunnen verstoren.

Toch groei

Ondanks de potentieel zwakke munteenheden, voorziet Gartner in elk geval en flinke groei als het aankomt op de uitgaven aan zakelijke software. Daar ligt een groei van 11,1 procent. “De verwachting is dat de software-industrie blijft verdienen aan de evolutie van digitale bedrijven,” aldus Gartner. De verwachting is ook dat er meer geld naar applicaties gaat, mede omdat veel bedrijven hun legacy systemen aan het moderniseren zijn. Velen schakelen nog over naar (relatief) nieuwe technologieën, waaronder de cloud en het Internet of Things.

Minder groei wordt verwacht op het gebied van datacenters. Gartner denkt dat de wereldwijde uitgaven op dat vlak met 3,7 procent groeien dit jaar, tegenover 6,3 procent een jaar eerder. Verder voorziet men dalende uitgaven op onder meer componenten. Dat niet door een tegenvallende vraag, maar doordat het aanbod de vraag niet meer bij kan houden.

Dynamische markt

De uitgaven aan apparatuur, waaronder computers, smartphones en tablets vallen, blijft tot slot groeien met een verwachte 6,6 procent. “De markt van apparatuur blijft een dubbele dynamiek tonen,” aldus vice-onderzoeksdirecteur John-David Lovelock van Gartner. “Sommige gebruikers wachten nog met het kopen, anderen, die dat doen, geven gemiddeld juist meer uit.”