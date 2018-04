Cambridge Analytica zag mogelijk ook privéberichten Facebook-gebruikers in

Het was al duidelijk dat de firma Cambridge Analytica behoorlijk over de schreef is gegaan met het verzamelen van de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Maar nu blijkt dat er mogelijk ook privéberichten zijn verzameld door het bedrijf.

Sinds deze week kunnen Facebook-gebruikers zien of ze slachtoffer zijn van de acties van Cambridge Analytica. De site Wired merkt op dat de melding die gebruikers te zien krijgen erop wijst dat er mogelijk ook privéberichten verzameld zijn. Dat was eerder niet bekend en is ook niet breed bekend gemaakt door Facebook.

Schandaal rond Cambridge Analytica

Cambridge Analytica wist gegevens over miljoenen gebruikers te verzamelen via de quiz This Is Your Digital Life. Die maakte dat hun gegevens en die van hun vrienden verzameld werden en doorgestuurd naar het bedrijf. Dat gebruikte die gegevens vervolgens om verkiezingsuitslagen in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië te beïnvloeden.

In de melding waaruit blijkt dat iemand slachtoffer is, schrijft Facebook het volgende:

“Een klein aantal personen die This Is Your Digital Life gebruikt hebben, deelden hun eigen nieuwsoverzicht, tijdlijn, posts en berichten, waaronder mogelijk ook posts en berichten van jou.”

Een woordvoerder van Facebook bevestigt dat de app die door Cambridge Analytica verzameld werd, ook toestemming vroeg om de inbox van gebruikers te mogen inzien. Het is niet helemaal zeker of er ook daadwerkelijk iets met die gegevens gebeurd is. Cambridge Analytica zelf ontkent dat het privéberichten in handen heeft gekregen. Daarnaast schakelde Facebook in 2015 de mogelijkheid voor derden om berichten in te zien uit.

Nederlandse slachtoffers

Er lijken niet zoveel slachtoffers te zijn in Nederland. Wereldwijd zijn zo’n 87 miljoen mensen getroffen door Cambridge Analytica. Volgens Facebook zijn er in Nederland slechts achtentwintig mensen die de This Is Your Digital Life-app gebruikt hebben. Er zijn verder 90.000 indirecte slachtoffers; mensen van wie een vriend de app wel hebben gebruikt, waardoor hun gegevens ook meegenomen zijn.

