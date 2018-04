Telegram reageert op blokkade in Rusland: privacy is niet te koop

Al enige tijd probeert de Russische overheid de berichtenapp Telegram te dwingen om de ‘sleutels’ over te dragen. Zo zou de overheid daar communicatie die via de app verloopt in de gaten kunnen houden. Daar is Telegram nooit akkoord mee gegaan en dat leidde er vorige week toe dat een Russische rechtbank toestemming gaf voor de blokkade ervan.

Vandaag reageert Telegram op dat nieuws. Oprichter Pavel Durov, die in 2014 uit Rusland wegvluchtte, stelt het volgende: “Bij Telegram hebben we de luxe om ons geen zorgen te maken over omzet of advetentieverkopen. Privacy is niet te koop, en mensenrechten zouden niet opgegeven moeten worden uit angst of hebzucht.”

Blokkade door Rusland

De beslissing van afgelopen vrijdag stelt de Russische overheid ertoe in staat om de app te blokkeren. Dat naar aanleiding van een rechtszaak die Telegram verloor. De Russische geheime dienst, de FSB, stelde dat de app door “internationale terroristische organisaties binnen Rusland” gebruikt wordt om aanslagen te plannen.

Om die reden wilde men de berichten kunnen inzien, maar dat wilde Telegram niet, alleen al omdat het indruist tegen het principe van versleutelde en geheime communicatie die juist ten grondslag ligt aan de dienst. Daarnaast stelt Telegram dat het niet eens beschikt over de sleutels waarom gevraagd wordt; dat kan ook niet, daar de communicatie van end-to-end encryptie voorzien is. Geen wonder dus dat de Russische rechtbank slechts achttien minuten nodig had om tot de blokkade over te gaan.

De blokkade is daarmee een feit en stelt het Kremlin voor een interessante situatie. Veel Russische regeringsmedewerkers, waaronder enkele mensen binnen het persteam van president Vladimir Poetin, gebruiken Telegram. Het ministerie van buitenlandse zaken heeft in elk geval al een keuze gemakt voor een nieuwe dienst en is overgestapt op Viber.