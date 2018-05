Google Cloud biedt VM’s met 3.844 GB RAM aan vanuit Belgisch datacenter

Soms heb je gewoon veel meer RAM nodig, zeker wanneer je geheugenintensieve applicaties draait zoals bijvoorbeeld SAP HANA of supercomputer workloads. Tot nu toe was de limiet in de Google Cloud 624 GB RAM, maar dat wordt nu opgetrokken naar 3.844 GB RAM.

Google kondigt vandaag de bèta beschikbaarheid van een nieuwe familie van Google Compute Engine machinetypes. De n1-gigamem familie krijgt een flinke upgrade van 624 GB RAM naar 3.844 GB RAM en gaat voortaan door het leven als n1-ultramem. Ze zijn in drie verschillende smaken beschikbaar:

40 vCPU’s met 961 GB RAM

80 vCPU’s met 1.922 GB RAM

160 vCPU’s met 3.844 GB RAM

De nieuwe machines hebben telkens vier Intel Xeon E7-8880 v4 (Broadwell) processors aan boord en DDR4-geheugen. Prijzen variëren van 3.221 dollar per maand voor de low-end machine met 40 vCPU’s tot 12.885 dollar per maand voor de versie met 160 vCPU’s. Je kan de machines ook per uur huren:

Met deze geheugenintensieve machines kan Google wedijveren met de high-end opties van Amazon Web Services. Google claimt dat ze de laagte prijs per GB RAM hebben van alle concurrenten en dat het net iets sneller is dan AWS omdat ze nieuwe processors gebruiken met meer kernen.

De nieuwe ‘ultramem’-machines zijn nu beschikbaar in drie regio’s: us-central1, us-east1 en europe-west1. Die laatste is trouwens het Google datacenter in België dat de eer van Europa hoog houdt.

De site van St. Ghislain dichtbij Bergen heeft al twee investeringen achter de rug van 250 en 300 miljoen dollar. De site gooit hoge ogen bij Google dankzij de energiezuinige koelmethode door water te recycleren uit een nabij waterkanaal.