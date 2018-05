Red Hat introduceert OpenStack Platform 13 voor vereenvoudigd upgradebeheer

Red Hat kondigt de nieuwe versie van zijn Infrastructure as a Service (IaaS)-oplossing aan, Red Hat OpenStack Platform 13. Deze is gebaseerd op de OpenStack ‘Queens’-versie. De nieuwe uitvoering vereenvoudigt upgradebeheer dankzij de Fast Forward-mogelijkheden, containeriseert alle OpenStack-diensten en maakt Red Hat OpenShift op OpenStack mogelijk.

Me OpenStack Platform 13 kunnen gebruikers een on-premises cloudarchitectuur bouwen die voorziet in resource-elasticiteit, schaalbaarheid en betere efficiëntie. Daarnaast biedt het een betere integeratie met het portfolio met Red Hat’s hybride cloudtechnologieën. Dit omvat CloudForms (voor het vergemakkelijken van dagelijkse beheertaken voor een hybride cloudinfrastructuur), Ceph Storage (voor schaalbare, geïntegreerde storage) en OpenShift Container Platform. Die laatste helpt OpenStack Platform 13 te fungeren als een uitbreidbaar platform voor cloud-native workloads en biedt een enkele architectuur die de kracht van Linux-containers en Kubernetes-orkestratie naar een schaalbare OpenStack-infrastructuur brengt.

Om het upgradeproces tussen long-life releases te vergemakkelijken komt Red Hat met Fast Forward-upgrades. Met de functie kunnen IT-teams consequent nieuwe OpenStack-innovaties bieden en operationele risico’s tot een minimum beperken. De Fast Forward-upgrades, geleverd via OpenStack Platform-director, biedt gebruikers de mogelijkheid een sneller upgradepad te blijven volgen en elke zes maanden nieuwe functies van de upstream-community te ontvangen of om voor langere tijd een ondersteunde release te blijven gebruiken. Klanten die momenteel gebruikmaken van OpenStack Platform 10 kunnen opwaarderen naar OpenStack Platform 13 met minder reboots en zonder noodzaak voor aanvullende hardware.

Zakelijke innovatie

De nieuwe versie biedt een cloudplatform dat innovatie en agility koppelt aan de vraag van bedrijven naar stabiliteit, beschikbaarheid en meer veiligheid. Met het platform kunnen bedrijven sneller en betrouwbaarder innovaties leveren. Dat gebeurt door middel van wat Red Hat als volgt opsomt:

Containerisatie van OpenStack-diensten: OpenStack Platform 12 introduceerde de containerisatie van OpenStack-diensten, wat hielp om de flexibiliteit voor upgrades, rollback, en servicebeheer te verbeteren, en tegelijk de complexiteit van cloudbeheer voor operators te verminderen. Red Hat OpenStack Platform 13 bouwt voort op deze mogelijkheid door alle OpenStack-diensten voor het eerst te containeriseren, inclusief networking en storage.

Verbeterde OpenStack-beveiligingsmogelijkheden: door de integratie van beveiligingsgerelateerde projecten, zoals OpenStack Barbican biedt Red Hat OpenStack Platform 13 tenant-level lifecycle-management van geheimen, zoals wachtwoorden, beveiligingscertificaten en sleutels. Met de introductie van Barbican zijn vele versleutelingsgerelateerde gebruikerscases beschikbaar, zoals Cinder-gecodeerde volume-ondersteuning, Glance image-signing en Swift-objectversleuteling. Red Hat OpenStack Platform 13 biedt ook verhoogde TLS-dekking voor interne communicatiestromen voor diensten als VNC, OpenDaylight en Redis. Met de introductie van deze functie kunnen klanten beter voldoen aan beveiligingsnormen zoals FedRAMP, SecNumCloud en vele andere branchespecifieke risk management frameworks.

Red Hat verwacht dat OpenStack Platform 13 in juni beschikbaar is via de Red Hat Customer Portal en als een onderdeel van zowel Red Hat Cloud Infrastructure en Red Hat Cloud Suite.