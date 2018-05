Bijna vijf keer zoveel antennes nodig voor 5G

Volgens de Zuid-Koreaanse provider KT zouden netwerkoperators voor 5G vijf keer zoveel antennes nodig kunnen hebben dan voor 4G. KT bouwde een testnetwerk voor de Olympische Spelen van twee maanden geleden. Voor dat testgebied waren voor 4G 46 antennes nodig en voor 5G 212.

Reden voor die antennes is omdat 5G hogere frequenties gebruikt om meer bandbreedte te kunnen bieden. De golven op hogere frequenties kunnen veel meer data vervoeren maar hebben minder bereik en dringen minder goed binnen in gebouwen. KT gebruikt 28GHz en 3,5GHz voor zijn 5G-netwerk. Voor 4G gebruiken providers bijvoorbeeld 0,8GHz en 1,8GHz.

Hoge kosten

Het bouwen van veel antennes zorgt ervoor dat het overstappen op 5G hoge kosten met zich meebrengt. “Als we niet de juiste toepassingen kunnen vinden, gaan providers misschien failliet,” aldus topman Won-Yeol Lee van KT tijdens 5G New Horizons, een conferentie over de komende generatie mobiele netwerken. Providers zijn daarom samen met zakelijke klanten ook in de Benelux volop bezig met het vinden van toepassingen. Dat was bij de overstap van 3G op 4G veel minder het geval.

Tijdens de test op de Olympische Spelen werd 5G volgens Rcrwireless.com op vijf manieren gebruikt. Zo was er een sync-weergave, die een real-time first-person weergave bood van evenementen zoals de bliksemsnelle bobsleewedstrijden.

Zelfrijdende voertuigen

Omni View gebruikte 5G als draadloze backhaul voor live camera’s in afgelegen delen van de Olympische locatie. Hierdoor was het onder meer mogelijk om real-time feeds van evenementen zoals langlaufen te volgen.

Verder reed KT rond met zelfrijdende voertuigen via een 5G-verbinding en konden gebruikers realtime-streams in 360 graden bekijken via 5G in zulke voertuigen. Daarnaast konden gebruikers via 5G op monitoren zelf cameraposities kiezen met lage latency tijdens sportwedstrijden.