BMW rolt Microsoft Office 365 binnenkort uit naar elke wagen

Na een primeur voor de BMW 5 vorig jaar, gaat de Duitse autobouwer vanaf juli al zijn modellen uitrusten met Microsoft Office 365 aan boord. Zo kunnen gebruikers via spraakbesturing hun mails, kalender en contacten van achter het stuur beheren.

BMW integreert de functionaliteit in de boordcomputer en iDrive controller. Gebruikers met een actief Office 365 Business-abonnement met Exchange Online kunnen de dienst gebruiken om mails en agenda-items te laten voorlezen of zelf in te spreken. Adressen uit afspraken kunnen ook rechtstreeks in de navigatie overgezet worden. In een later stadium zal ook Skype for Business worden toegevoegd.

Na een eenmalige activatie via tweestapsverificatie wordt de bedrijfsinformatie beschermd met een viercijferige pincode. Zo kan een occasionele gebruiker van je wagen niet in je agenda of e-mails snuisteren. BMW biedt een testperiode van één maand aan voor 1 euro. Daarna kan de klant kiezen voor een abonnement van één of drie jaar.

“Bij BMW zetten we hoog in op een slimme connectiviteit voor onze businessgebruikers”, zegt Eddy Haesendonck, CEO van BMW Group Belux. “Dankzij Office 365 zullen ze ook onderwerg op een veilige manier geconnecteerd kunnen blijven. Ik ben dan ook heel blij dat we dit in elk BMW-model kunnen aanbieden.”

BMW maakte Office 365 vorig jaar al beschikbaar in de BMW 5. Vanaf juli zal de functie in België voor de meest recente versie van elke BMW beschikbaar zijn, inclusief i- en M-modellen. De basisvoorwaarde is dat de auto over een boordcomputer versie ID5 of ID6 beschikt. Afhankelijk van de productiedatum en gekozen opties kan het op wagens geproduceerd vanaf november 2016 en sowieso op alle BMW’s die sinds maart 2017 zijn gebouwd.