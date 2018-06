Google rolt nieuwe design en functies Gmail in juli uit

Vandaag heeft Google bekend gemaakt dat het nieuwe ontwerp van Gmail in de loop van juli beschikbaar wordt gemaakt voor ondernemingen. Beheerders krijgen daarbij de mogelijkheid om hun gebruikers direct over te zetten naar het nieuwe ontwerp, maar hebben ook de mogelijkheid om dat in stappen te doen.

Dat meldt Google in een blog over de uitrol van het nieuwe ontwerp en de nieuwe functies. Er zijn een aantal stappen die beheerders in juli kunnen nemen:

Alle gebruikers direct overzetten naar het nieuwe Gmail. Gebruikers kunnen, indien ze dat echt willen, er zelf voor kiezen om nog een tijdje van de oude versie van Gmail gebruik te maken.

Gebruikers zelf laten kiezen wanneer ze overstappen naar het nieuwe Gmail. Ook voor hen is het mogelijk om nog enige tijd gebruik te maken van het oude design.

Pakweg vier weken wachten voordat gebruikers ervoor kunnen kiezen over te stappen op het nieuwe Gmail. Tijdens deze periode krijgen ze dus niet de optie om over te stappen.

Acht weken na de aankondiging van het nieuwe Gmail in juli, worden ook gebruikers die nog niet de overstap hebben gemaakt, naar het nieuwe Gmail gemigreerd. De nieuwe versie van Gmail werd afgelopen april aangekondigd en krijgt niet alleen een ontwerp dat de boel dichter bij andere Google-diensten brengt, maar ook interessante nieuwe functies.

Zo krijgen gebruikers de mogelijkheid om een vervaldatum voor hun mails in te stellen, die daardoor na verloop van tijd niet meer leesbaar zijn. Ook kunnen mails uitgesteld worden en komen er nieuwe slimme automatisch gegenereerde antwoorden. Verder is er de mogelijkheid om mails tot negentig dagen terug offline te bekijken.