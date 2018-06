Alle 235.000 werknemers bij auto-onderdelenbedrijf Continental mogen geen WhatsApp of Snapchat meer gebruiken op hun werktelefoon. De Duitse fabrikant heeft een heilige schrik om de GDPR-wetgeving te overtreden en sluit het net rond sociale media op het werk.

Persagentschap Belga meldt dat Continental WhatsApp en Snapchat heeft verbannen op de werkvloer. Alle werknemers mogen het niet meer installeren op hun werktelefoon. Volgens het Duitse bedrijf is het risico op inbreuken te groot nu de privacywetgeving GDPR actief is sinds 25 mei.

Volgens de fabrikant verschaffen de apps toegang tot persoonlijk gegevens, wat het risico te sterk vergroot richting lekken. In totaal worden de apps van ruim 36.000 smartphones gewist.

De bezorgdheid van Continental schuilt hem vooral in de toegang van WhatsApp tot de contactenlijst. Hierdoor worden persoonlijke gegevens van derden gedeeld met Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp. Zwart op wit is dat in strijd met de nieuwe GDPR privacywetgeving van de Europese Unie.

Wie fouten maakt tegen de nieuwe wetgeving, mag zich aan flinke boetes verwachten. Afhankelijk van de aard, ernst en duur van de inbreuk kan een boete worden opgelegd van 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet. Afhankelijk welke van de twee hoger is, geldt als boete die aan Europa moet worden betaald.