‘GDPR wordt concurrentie-onderscheidende factor voor bedrijven’

De sinds 25 mei geldende General Data Protection Regulation (GDPR) leidt ertoe dat bedrijven datagedreven gaan innoveren. Voor veel organisaties is dat een struikelblok, maar het zorgt er ook voor dat privacy een unique selling point (USP) wordt. Dat stelt SAS naar aanleiding van onderzoek en op basis van zijn Data Science & Analytics Day.

Het onderzoek onder 183 participanten uit verschillende sectoren toont aan dat de helft (49 procent) verwacht dat de nieuwe richtlijn een significante invloed heeft op kunstmatige intelligentie (AI)-projecten. 17 procent is het niet eens met die stelling. De rest ziet niets in het eens of oneens zijn.

GDPR wordt regelmatig aangehaald bij het spreken over AI-beleid. De drie nalevingseisen die de deelnemers het meeste zorgen baren bij AI-projecten zijn: het vaststellen van “informed consent” (33 procent), het managen van alle gegevens rondom profielen van individuen aan (interne) audits (25 procent) en de vereiste menselijke betrokkenheid bij AI-beslissingen (22 procent).

Concurrentievoordeel

SAS geeft aan dat voorzichtigheid is geboden bij projecten waarin data een belangrijke rol speelt. Tegelijkertijd kunnen organisaties zich onderscheiden wanneer data-privacy ingezet wordt voor innovaties.

Chief Privacy Strategist, Europe EU Public Policy Director & Legal Counsel Kalliopi Spyridaki zegt hiervoor dat je niet altijd hoeft te verklaren hoe input tot bepaalde output leidt. Data is anoniem in te zetten voor innovaties als deep learning, ontwikkelingen waarbij een compleet analytisch platform vereist is. Indien het gebruik van data over het hele proces onder controle is, heb je volgens Spyridaki een flink concurrentievoordeel.

Hoewel de GDPR in sommige gevallen de verwerking van persoonsgegevens voor AI-projecten en -toepassingen beperkt of bemoeilijkt, kan het ook het vertrouwen scheppen dat nodig is voor de acceptatie van AI door consumenten en overheden. SAS waarschuwt dan ook voor onterechte angst rondom de regelgeving. Uiteindelijk is GDPR bedoeld om de data-economie te stimuleren en organisaties innovatieve manieren te bieden om met klanten in contact te komen en concurrentievoordeel op te bouwen.