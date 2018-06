Microsoft brengt SwiftKey naar Windows 10

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 gelost. Daarmee maakt SwiftKey, het slimme smartphonetoetsenbord dat de reus uit Redmond in 2016 opkocht, eindelijk de overstap naar de desktop.

SwiftKey is momenteel alleen beschikbaar voor Android en iOS, maar zal binnenkort ook officieel deel uitmaken van Windows 10. Het voorspellende toetsenbord duikt alvast op in de recentste testversie (Build 17692) van Microsofts besturingssysteem.

Het slimme touchklavier geeft je nauwkeurigere autocorrecties, en voorspelt woorden en zinsdelen op basis van je schrijfstijl. Het is één van de populairste mobiele toetsenbordapplicaties en wordt wereldwijd door meer dan 250 miljoen mensen gebruikt.

Met de toenemende populariteit van touchscreens op laptops en hybride modellen die je tot tablet omvormt, kan Swiftkey nu ook in een desktopomgeving zijn nut bewijzen.

Beperkt aantal talen

In eerste instantie worden maar een beperkt aantal talen ondersteund: Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees en Russisch. Nochtans kan Swiftkey op mobiel met heel wat meer talen overweg, waaronder ook Nederlands.

Het is nog niet duidelijk wanneer Swiftkey deel zal uitmaken van de officiële versie van Windows 10. Microsoft loste nog maar pas de Windows 10 April 2018 Update. De eerstvolgende grote feature-update staat gepland voor het najaar. Mogelijk maakt het slimme toetsenbord dan al zijn intrede.

Verder introduceert Microsoft in deze testversie nog een handvol andere verbeteringen. Onder meer WebDriver in Edge, Windows Mixed Reality, Game bar en Game Mode, en de zoekfunctie worden verbeterd. Een volledig overzicht vind je in Microsofts blogpost.