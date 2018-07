Citrix overweegt mogelijk aanklacht tegen F5 Networks wegens valse claims

Het lijkt erop dat er een rechtszaak zal plaatsvinden tussen Citrix en F5 Networks. Alle referenties naar F5 Networks zijn van de site van Citrix gehaald. Reden: een mogelijke rechtszaak over de manier waarop F5 reclame maakt voor een van zijn diensten die concurreren met Citrix.

Dat meldt de site The Register vandaag op basis van bronnen binnen Citrix. In het portfolio van F5 Networks bevindt zich onder meer de BIG-IP application delivery controller. Dat product concurreert direct met NetScaler van Citrix. In de marketing voor BIG-IP, stelt F5 dat het de prestaties van Citrix-diensten Virtual Apps en Virtual Desktops drastisch kan verbeteren. Daar schijnt Citrix bepaald niet blij mee te zijn.

Rechtszaak op komst?

Documenten die van de site van Citrix gehaald zijn, bevatten vooral teksten die kritisch zijn op F5 en casestudies waarin de diensten van Citrix met die van F5 vergeleken worden. Daarin omschrijft Citrix zichzelf bovenal als superieur ten opzichte van Citrix. Zo is er een artikel waarin het bedrijf schrijft dat de producten van F5 veel te veel leunen op verouderde modellen, waardoor ze niet langer interessant zijn om te gebruiken. De titel van dat artikel: “Five Reasons Why Market Confidence in F5 is Declining.”

Momenteel is er nog geen aanklacht ingediend bij de Amerikaanse rechtbank. Naar verluidt wordt er nu nog over-en-weer gedreigd tussen de twee bedrijven en is het de vraag wanneer er eventueel een zaak komt. Iets soortgelijks gebeurde al tussen Citrix en AVI, waarbij dat laatste bedrijf werd aangeklaagd door Citrix wegens valse claims over NetScaler. Allicht vormt die zaak de basis voor de eventuele aanklacht van Citrix tegen F5.