Samsung en ARM werken samen aan mobiele 3 GHz-chip

ARM werkt samen met de Samsung chipfabriek om de recent aangekondigde Cortex-A76 CPU te bakken. Volgens ARM zou deze chip snelheden boven 3 GHz moeten kunnen leveren. Hiermee is het krachtiger dan de huidige snelheidskoning, de Qualcomm Snapdragon 845, die 2,8 GHz aankan.

Begin juni kondigde ARM de nieuwe Cortex A76-chips aan. De chip zoekt een plaats in smartphones, tablets én ook laptops. ARM zoekt met de nieuwe chip tegengewicht voor de Microsoft-Qualcomm tandem die vandaag aan Windows 10 op ARM werken. ARM claimt zelfs dat in bepaalde taken de prestaties vergelijkbaar zijn met een Intel Core i7-chip, maar neem dat voorlopig met een korrel zout tot we het echte resultaat zien in 2019.

Cortex A76

ARM benadrukt vooral de flinke sprong in prestaties dat het jaarlijks realiseert. De nieuwe Cortex A76 zou 35 procent sneller zijn dan de Cortex A73 van vorig jaar. Het geeft hiermee een duidelijke steek aan Intel en AMD die worstelen om jaarlijks grote prestatiewinsten te realiseren.

De nieuwe chips zijn veelbelovend, maar je moet ze morgen nog niet in mobiele toestellen verwachten. De ARM-chips worden gebakken op Samsungs 7LPP (7 nm Low Power Plus) en 5 LPE (5 nm Low Power Early) productieproces. Die laatste is belangrijk voor een grotere schaalbaarheid en minder energieverbruik.

EUV

EUV is van cruciaal belang voor Samsung, maar die technologie is vertraagd naar de eerste helft van 2019 voor massaproductie. De chipgigant had gehoopt om EUV te gebruiken op het 7LPP-proces, maar door de vertraging is het onduidelijk of dat nog realistisch is.

ARM hoopt om de chips in de eerste helft van 2019 beschikbaar te zien. Belangrijk om te benadrukken: ARM zelf verdeelt deze chips niet. Ze leveren enkel de blauwdrukken aan waarmee chipfabrikanten aan de slag kunnen. Aangezien ze nu intens met Samsung samenwerken, kunnen we de eerste Cortex A76-chips vermoedelijk van hen verwachten. Mogelijk zit het eerste resultaat daarvan in de Samsung Galaxy S10 volgend jaar, op voorwaarde dat het productieproces positief evolueert.