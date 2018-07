Huawei, Intel en China Mobile ronden proeven met 5G succesvol af

Huawei, Intel en China Mobile hebben vandaag laten weten dat ze klaar zijn met hun gezamenlijke 5G-proeven. Het ging om interoperability and development testing (IODT), waardoor volgens de bedrijven de wereldwijde commercialisering van 5G-netwerktechnologie versneld kan worden.

De proeven werden uitgevoerd in het onderzoeksinstituut van China Mobile. Er werd gebruik gemaakt van het C-band spectrum, onder de 5G New Radio (5G NR) standaarden die door 3GPP opgesteld werden. Verder is er nog gebruik gemaakt van een 64T64R Massive MIMO-antenneconfiguratie en Intels 2T2R-terminal.

5G-systemen

De proeven zouden “full protocol, full channel en full procedure” plaatsgevonden hebben en volgens de bedrijven ondersteuning bieden voor onder meer ultra-HD video en virtual reality. Data werd binnen de proeven overgedragen met snelheden tot 1,5Gbps. “Dit is een belangrijke stap naar commerciële end-to-end 5G-systemen.”

De intentie van de drie bedrijven is om voorlopig gezamenlijke proeven uit te blijven voeren. Op die manier kunnen ze de toon zetten voor de uitrol en ontwikkeling van de technologie. “De samenwerking met China Mobile en Huawei zal de toekomst van 5G versnellen, met end-to-end oplossingen van het netwerk, tot de cloud, tot de klant,” aldus Intel VP Asha Keddy over de toekomstplannen.

Bredere samenwerking

Intel en Huawei demonstreerden in februari tijdens het Mobile World Congress 2018 al voor het eerst een 5G NR IODT. Dat nadat Huawei in september 2017 aangekondigd had dat het samen met Intel zou werken aan de eerste IODT’s, gebruikmakend van de 3GPP-standaarden. Momenteel vinden de proeven voornamelijk plaats in China. Dat komt mede doordat de Amerikaanse overheid probeert te voorkomen dat Chinese netwerkbedrijven zijn telecommunicatiemarkt betreedt. Zo kreeg de FCC afgelopen week zelfs nog het advies van de Executive Branch om China Mobile geen toegang tot zijn markt te verlenen.