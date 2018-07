Slack neemt Missions over: automatiseer werkroutines zonder coderen

Slack heeft de overname van Missions aangekondigd. Met de app kunnen gebruikers eenvoudige werkroutines in het chatplatform automatiseren, zonder dat daar programmeerkennis voor nodig is.

Slack-integraties zijn erg populair bij de betalende gebruikers van het platform. 94 procent van de klanten maakt gebruik van apps en integraties in Slack. Daarvoor kunnen ze beroep doen op de meer dan 1.500 toepassingen in de Slack App Directory, of ze bouwen hun eigen integraties aangepast aan hun specifieke noden. Om dat laatste eenvoudiger te maken voor gebruikers zonder technische kennis, neemt Slack de Missions-app over van ontwikkelaar Robots & Pencils.

Missions

Missions biedt een visuele manier om integraties te bouwen, zonder dat er codeerwerk aan te pas komt. Slack zal de technologie in zijn platform implementeren zodat in principe iedereen in een organisatie – van de marketeer tot de businessanalist – routinewerk kan automatiseren.

“Het Missions-team bouwt al heel lang voor Slack. Ze kennen ons product en de noden van onze klanten door en door”, zegt Brian Elliot, verantwoordelijk voor platformontwikkeling bij Slack”, in een aankondiging. “Samen kunnen we de kracht van het platform ontgrendelen voor een hele nieuwe set Slack-gebruikers en teams helpen om hun werk sneller gedaan te krijgen.

Slack neemt onboarding als voorbeeld waar de kracht van Missions tot zijn recht kan komen. Via een geautomatiseerd proces kunnen nieuwe werknemers op hun eerste dag alle informatie krijgen die ze nodig hebben, zoals welke documenten ze moeten invullen, wie ze moeten ontmoeten, en welke andere taken ze moeten uitvoeren. Andere voorbeelden zijn een intern ticketingsysteem en het beheer van goedkeuringen en afwijzingen in een aanwervingsproces.

Integratie

Missions wordt vandaag reeds door heel wat bedrijven in verschillende sectoren gebruikt. Zij zullen van gratis ondersteuning kunnen blijven genieten terwijl de app in Slack wordt geïntegreerd. Die integratie moet later dit jaar zijn afgerond, maar een exacte timing werd nog niet onthuld. Ook de voorwaarden van de overname werden niet publiek gemaakt.

In mei lanceerde Slack ook al Actions, waarmee chatberichten eenvoudig met één klik in taken kunnen worden omgezet.