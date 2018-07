Google Cloud omarmt nieuw Intel Optane-geheugen voor SAP HANA

Google heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor SAP HANA en andere workloads op het Google Cloud Platform verstevigt met de toevoeging van het nieuwe Optane DC Persistent Memory van Intel.

Intel presenteerde zijn Optane DC Persistent Memory eerder dit jaar. Het geheugen is gebaseerd op de 3D XPoint-technologie in plaats van DRAM. Net als DRAM ondersteunt het low latency random access. Het verschil is dat 3D XPoint zijn waarden behoudt wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, net als flashgeheugen.

De geheugenmodules helpen om in-memory-databeses in het datacenter te versnellen door meer van de werklast dichter bij de processor te brengen.

Van zodra de modules later dit jaar beschikbaar zijn, zal Google VM-instanties aanbieden voor SAP HANA-werklasten met het nieuwe geheugen. De virtual machines zullen worden aangedreven door Intels toekomstige Cacade Lake Xeon Scalable-processors. Ze zouden in principe een hogere geheugencapaciteit moeten bieden aan lagere kosten in vergelijking met VM’s die alleen op DRAM steunen.

“Het gebruik door onze klanten van in-memory workloads met SAP HANA voor innovatieve datamanagementcases, drijft de vraag naar nog grotere geheugencapaciteit”, klinkt het in een blogpost. “We verleggen voortdurend de grenzen van de instantiegroottes van GCP en onderzoeken steeds rendabelere manieren om SAP-werklasten op GCP uit te voeren.”